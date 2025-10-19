Vijesti

Amerikanci objavili snimku napada na Karibima

Objavljeno prije 1 sat

Američko ministarstvo odbrane objavilo je snimku zračnog napada dronom izvedenog prije dva dana na poluuronjenu brodicu kartela u južnom dijelu Kariba, uz obalu Venecuele.

Prema američkoj obavještajnoj službi, plovilo nije bilo prava podmornica, kako su ranije tvrdili neki zvaničnici, već poluuronjeni brod koji se kretao poznatom krijumčarskom rutom prema Sjedinjenim Državama. Na brodu se, navodi Pentagon, nalazila velika količina ilegalnih droga, uključujući i fentanil.U napadu su ubijena dvojica pripadnika narko-kartela, dok su još dvojica preživjela i kasnije ih je spasila američka mornarica, navode Amerikanci. Preživjeli će biti vraćeni u svoje matične zemlje – Kolumbiju i Ekvador,pišu Vijesti

Američki zvaničnici ističu da se ovakvi poluuronjeni brodovi sve češće koriste za krijumčarenje droga iz Južne Amerike prema Karibima i Meksičkom zaljevu, gdje se zatim pošiljke prebacuju prema Sjedinjenim Državama.


