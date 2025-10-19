Amerikanci objavili snimku napada na Karibima

Prema američkoj obavještajnoj službi, plovilo nije bilo prava podmornica, kako su ranije tvrdili neki zvaničnici, već poluuronjeni brod koji se kretao poznatom krijumčarskom rutom prema Sjedinjenim Državama. Na brodu se, navodi Pentagon, nalazila velika količina ilegalnih droga, uključujući i fentanil.U napadu su ubijena dvojica pripadnika narko-kartela, dok su još dvojica preživjela i kasnije ih je spasila američka mornarica, navode Amerikanci. Preživjeli će biti vraćeni u svoje matične zemlje – Kolumbiju i Ekvador,pišu Vijesti

. @POTUS “It was my great honor to destroy a very large DRUG-CARRYING SUBMARINE that was navigating towards the United States on a well known narcotrafficking transit route. U.S. Intelligence confirmed this vessel was loaded up with mostly Fentanyl, and other illegal narcotics.… pic.twitter.com/0j3sOLNygp — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 18, 2025

Američki zvaničnici ističu da se ovakvi poluuronjeni brodovi sve češće koriste za krijumčarenje droga iz Južne Amerike prema Karibima i Meksičkom zaljevu, gdje se zatim pošiljke prebacuju prema Sjedinjenim Državama.

Facebook komentari