Šta se događa s vašim tijelom kada prestanete piti gazirana pića

Stručnjaci ističu da se učinci mogu primijetiti već nakon nekoliko dana. Evo šta se može dogoditi tijelu kada prestanete piti gazirana pića.

Simptomi odvikavanja mogu biti jako jaki

Iako se šećer ne smatra ovisničkim na način na koji to čine druge tvari, on ima značajan utjecaj na dopaminski sistem. Gazirana pića obično sadrže puno šećera, a uklanjanje šećera iz prehrane može dovesti do tjeskobnog ili depresivnog ponašanja, gotovo poput apstinencijske krize.

“Većina gaziranih pića također sadrži kofein pa bi njihov prestanak konzumiranja mogao uzrokovati nekoliko dana umora, glavobolja ili općeg osjećaja ‘tromosti'”, rekao je kardiolog Dariush Mozaffarian.

Međutim, Mozaffarian je za Health rekao da bi ovi problemi trebali brzo proći.

Poticaj fokusa i energije

Redovna navika ispijanja gaziranih pića uzrokuje “nalet šećera” koji dovodi do privremenog naleta energije, a zatim do metaboličkog sloma jedan do dva sata kasnije.

“To može iscrpiti energiju, koncentraciju i raspoloženje te povećati glad, što dovodi do grickanja i prejedanja”, objasnio je Mozaffarian.

Izbacivanje gaziranih pića sprječava taj pad i može pomoći ljudima da imaju bolji fokus, više energije i manje žudnje za hranom, sve unutar nekoliko dana od prestanka konzumiranja pića.

Možda se ne osjećate toliko naduto ili imate plinove

Još jedno područje gdje biste mogli brzo primijetiti razliku nakon što izbacite gazirana pića je vaš probavni trakt.

“Neki ljudi mogu osjećati manju nadutost jer gazirana pića mogu doprinijeti nakupljanju plinova u probavnom sistemu”, rekla je dijetetičarka Qianzhi Jiang.

Manji rizik od dijabetesa

Što duže ne pijete gazirana pića, to su promjene u vašem metabolizmu značajnije. Brojne studije povezale su konzumaciju zaslađenih napitaka s rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2 i lošijim ishodima za ljude koji već imaju dijabetes.

Nekoliko sedmica ili mjeseci bez pijenja gaziranih pića moglo bi vam pomoći u održavanju zdravijeg nivoa šećera u krvi.

Čak i ako je vaš omiljeni gazirani napitak dijetalni, odvikavanje od njega moglo bi napraviti razliku. Žene s dijabetesom tipa 2 koje zamjenjuju dijetalni gazirani napitak vodom nakon obroka mogu imati bolju glikemijsku kontrolu i vjerovatnije će doživjeti remisiju dijabetesa.

Možda ćete smršavjeti

Konzumiranje slatkih pića poput gaziranih pića povezano je s višim indeksom tjelesne mase (BMI) i tjelesnom težinom i kod djece i kod odraslih.

“Napici zaslađeni šećerom obično imaju visok udio praznih kalorija što znači da osiguravaju kalorije bez mnogo hranjivih tvari za podršku tjelesnim funkcijama. Kada izbacite ova pića, možete očekivati ​​niži unos kalorija i bolju kontrolu tjelesne težine”, rekla je Jiang.

Naravno, najvažniji je ukupni dnevni unos kalorija. Izbacivanje gaziranih pića ne garantuje gubitak težine, ako i dalje unosite više kalorija nego što ih sagorijevate.

Bolja koža

Dijetetičarka Jiang je rekla da bi vam izbjegavanje gaziranih pića također moglo pomoći da vidite bolju kožu, budući da rafinisani šećeri mogu biti štetni za zdravlje kože.

Osim toga, svakodnevno pijenje gaziranih pića povezano je s većim rizikom od umjerenih do teških akni kod tinejdžera.

