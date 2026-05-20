21.5 donosi ogroman preokret: Ako ste među ova 4 znaka, spremite se za sreću kakvu dugo niste imali

Energija se mijenja kada Sunce prelazi iz zemljanog u vazdušni znak. U vaš duh se vraća lakoća. Vaš um ponovo oživljava i sve ono čemu ste se nadali da ćete čuti od univerzuma dolazi vam s nevjerovatnom jasnoćom. Ako ste se osjećali pomalo zbunjeno oko toga šta dalje učiniti sa svojim životom, pripremite se da se to promijeni.

Uran i Venera su također u Blizancima. Kada Sunce udruži snage s planetom čuda i iznenadnih događaja, vaša sreća prelazi iz „meh“ u nevjerovatno dobru, kako finansijski tako i romantično. U četvrtak, ovi astrološki znakovi vide kako njihova sposobnost da privuku stvari u svoj život značajno raste.

1. Blizanci

Trenutno si zaista sretan/na, Blizanče. Ne samo da su planeta ljubavi Venera i planeta čuda Uran u tvom znaku, već je stigao i tvoj rođendanski mjesec! Sunce u tvom znaku pomaže ti da jasno vidiš ono što ti je pred očima. Venera ti omogućava da privučeš i novac i ljubav u svoj život. Uran donosi neočekivane prilike iz najnevjerovatnijih izvora.

U četvrtak tačno znaš na šta prvo usmjeriti pažnju. Čak i ako balansiraš više stvari odjednom, vezanih za ljubav ili projekat prema kojem osjećaš strast, znaš kada šta treba reći i u pravom trenutku. Današnji dan je savršen za predlaganje izlaska ili nove strategije. Nevjerovatno si šarmantan/na i drugi to jednostavno ne mogu ignorisati.

2. Strijelac

Strijelče, kada Sunce uđe u Blizance, kao da ti je sreća pokucala na vrata srca i podsjetila te šta je zaista moguće kada vjeruješ u sebe. Snažan novi talas energije ulazi u tvoj život 21. maja. Tvoja sposobnost da privučeš partnerstva i prave ljude za saradnju dostiže vrhunac. Ti si tragalac za slobodom, pa ne voliš nikoga kontrolisati do detalja.

Međutim, sa Suncem, Venerom i Uranom u još jednom promjenjivom znaku, niko — uključujući i tebe — ne traži da ga neko vodi za ruku. Ljudi žele graditi i stvarati stvari koje donose pravu slobodu. Današnji dan nije o tome da svako gleda samo sebe bez međusobne pomoći. Naprotiv, energija je potpuno saradnička. Pomogneš nekome, a oni ti automatski uzvrate. Zaista privlačiš više sreće u svoj život upravo sada. Tvoja iskrenost je toliko privlačna da ljudi žele biti dio svega što stvaraš.

3. Ribe

21. maja nešto nevjerovatno ponovo se dešava u tvom porodičnom životu. Ulazak Sunca u Blizance obasjava sav trud koji si ulagao/la unutar porodice. Pošto su Uran, planeta haosa i čuda, i Venera, planeta ljubavi, već tamo, stvari počinju lijepo da se razvijaju.

Ako si se osjećao/la nevidljivo ili zanemareno od strane drugih, sada počinješ biti primijećen/a. Ljudi žele biti tu za tebe i dati ti sve ono za šta znaju da si zaslužio/la. Privlačiš ono u šta si uložio/la srce i dušu, Ribe. Pripremi se za finansijsku nagradu!

4. Djevica

Narednih 30 dana pokazat će ti zašto je ovo doba godine najbolje za tvoj horoskopski znak. Kad god je Sunce u Blizancima, ono stavlja reflektor na tvoju karijeru. Izdvajaš se iz mase. Ljudi te prirodno više poštuju zbog onoga što radiš. Ne tražiš da se to dogodi — jednostavno se desi, i pomaže ti da privučeš sve vrste sreće i obilja. Dobijaš prilike, novac, prijateljstva i još mnogo toga.

21. maja prvo će zasjati ono područje u koje si ulagao/la svoju energiju. Sunce će uskoro doći u kontakt s Uranom u Blizancima i neko će konačno shvatiti da si upravo ti cijelo vrijeme stajao/la iza važnog projekta. Način na koji se daješ kako bi pomogao/la drugima često prolazi nezapaženo, ali danas više nisi zanemaren/a. Sada te vide!

