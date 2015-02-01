Tijelo ne stari ravnomjerno: U ovim godinama promjene su najbrže

Naučnici su otkrili da se najveće biološke promjene događaju oko 44. godine, a zatim i oko 60. godine. Tokom ovih perioda broj i funkcija molekula u našem tijelu dramatično mijenjaju, što bi moglo objasniti zašto se ponekad čini kao da smo ostarili gotovo preko noći.

“Ne mijenjamo se samo postepeno tokom vremena; mijenjamo se na dramatične načine”, objasnio je genetičar Michael Snyder.

Studija je pratila grupu odraslih i analizirala njihove biološke obrasce, pružajući detaljan uvid u to kada rizici za određene bolesti počinju naglo rasti.

Oko 44. godine života, naša tijela prolaze kroz prvu fazu brzog starenja. Istraživači su primijetili da se tokom ovog perioda način na koji tijelo obrađuje masti, kofein i alkohol dramatično mijenja. Zanimljivo je da se ove promjene javljaju i kod muškaraca i kod žena, što znači da uzrok nije samo u ženskoj menopauzi, kako se nekada mislilo.

Pored metabolizma, promjene se u ovom periodu počinju dešavati i u srcu i mišićima. Razumijevanje ovog fenomena je važno jer objašnjava zašto nakon 40. godine života moramo posvetiti više pažnje svojoj ishrani i načinu života kako bismo u budućnosti održali vitalnost i zdravlje srca.

Drugi veliki skok događa se oko 60. godine života i donosi nove izazove našem zdravlju. U to vrijeme, metabolizam ugljikohidrata se usporava, dok imunološki sistem slabi, što nas čini podložnijim raznim bolestima. Bubrezi također više ne rade tako efikasno kao nekada. Naučnici su otkrili da rizici od bolesti ne rastu polako tokom godina, već se naglo povećavaju nakon određenih prekretnica.

“Ispostavilo se da je sredina 40-ih vrijeme dramatičnih promjena, kao i rane 60-e. I to je tačno bez obzira na to koju vrstu molekula posmatrate”, naglašavaju stručnjaci koji su analizirali milijarde podataka.

Istraživači godinama prate grupu ljudi, analizirajući hiljade uzoraka krvi, stolice, pa čak i briseva iz nosa. Tražili su obrasce u molekulima i otkrili da se biološki procesi starenja odvijaju određenim redoslijedom, koji nije uvijek ujednačen. Neke životinje, poput miševa, također stare na sličan način, što sugerira da je ovaj način starenja duboko ukorijenjen u prirodi. Iako je istraživanje provedeno na ograničenom broju ljudi, rezultati su izuzetno važni, jer nam daju alate pomoću kojih možemo lakše predvidjeti rizike od bolesti u budućnosti, a možda čak i usporiti neke procese starenja na biološkom nivou, prenosi Klix.

