Cvijanović objasnila zašto nije kandidat za v.d. predsjednicu RS: Previše bi se u Sarajevu obradovali da sam iz njega otišla

U Banjoj Luci održava se vanredna sjednica NSRS na kojoj bi trebao biti izabran v.d. predsjednika Republike Srpske.

Skupštini se obratila članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović koja je kazala zašto je ipak odlučeno da ne bude imenovana za v.d predsjednicu RS.

– Previše bi se obradovali u Sarajevu da sam iz njega otišla – kazala je Cvijanović.

Cvijanović se zahvalila i Nebojši Vukanoviću koji je kazao da bi prije za nju glasao nego za Anu Trišić-Babić.

– Šta će to biti da ste me Vi u nečemu podržali – kazala je Cvijanović šaljivo Vukanoviću.

Članica Predsjedništva je rekla da je po Ustavu i zakonu jasno da mjesto predsjednika Republike Srpske pripada Miloradu Dodiku i da Šmit nije imao pravo donijeti zakon niti sud presuditi po njemu, ali da RS mora reagirati da sebe zaštiti.

