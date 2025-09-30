11 simptoma COVID-a koje trebate znati dok se širi novi soj Nimbus

Kako ulazimo u hladnije mjesece, uobičajeno je da respiratorne infekcije poput prehlade, gripe i COVID-a ponovo rastu. Ove godine to nije izuzetak, jer se uz sezonske viruse pojavljuju i nove varijante.

Koji su najnoviji sojevi COVID-a?

Prema podacima Britanske agencije za zdravstvenu sigurnost (UKHSA), trenutno su najčešći sojevi XFG i NB.1.8.1, poznati kao Stratus i Nimbus.

Tokom augusta, Stratus je činio oko 35% sekvenciranih slučajeva, dok je Nimbus bio zastupljen s 11%. Za sada nema dokaza da ovi sojevi izazivaju težu kliničku sliku u odnosu na ranije varijante. Stručnjaci ističu da virusi stalno mutiraju, ali većina tih promjena ne znači veću opasnost, prenose Vijesti.

Najvažnija preporuka i dalje ostaje ista – oni koji imaju pravo na sezonsku vakcinu protiv COVID-a trebali bi je primiti, jer ona pruža najbolju zaštitu od težih oblika bolesti.

Razlike između sojeva Stratus i Nimbus

Oba soja počela su se brže širiti tokom ljeta, a Stratus je već u julu 2025. postao dominantan u Velikoj Britaniji. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) oba je označila kao “varijante pod nadzorom”, što znači da se njihovo širenje pomno prati, ali se ne smatra da uzrokuju težu bolest od ranijih verzija virusa.

Neki izvještaji sugeriraju da Stratus može izazvati promuklost, dok je za Nimbus karakterističan osjećaj takozvanog “grla poput žileta” – posebno bolan oblik upale grla prilikom govora ili gutanja. Ovi simptomi još uvijek nisu dio zvaničnih smjernica NHS-a, ali pokazuju da COVID može različito uticati na svakog pojedinca.

Najčešći simptomi COVID-a u 2025.

Simptomi se i dalje značajno preklapaju s drugim respiratornim infekcijama, što otežava razlikovanje bez testa. Prema NHS-u, najčešći znakovi bolesti uključuju:

Povišenu temperaturu ili groznicu

Novi, kontinuirani kašalj

Gubitak ili promjenu osjeta mirisa i ukusa

Kratkoću daha

Umor

Glavobolju

Upalu grla

Bolove u tijelu

Gubitak apetita

Proljev

Mučninu ili povraćanje

Iako se većina oboljelih oporavi kod kuće, svima koji se osjećaju izrazito loše ili imaju poteškoće s disanjem savjetuje se da odmah potraže hitnu medicinsku pomoć.

Šta učiniti ako test bude pozitivan?

Ako se osjećate toliko loše da ne možete raditi, preporuka je da ostanete kod kuće i izbjegavate kontakt s ranjivim osobama kad god je to moguće.

