Vapaj stanovnika Caracasa: Trebamo pomoć, molim vas, neko neka dođe!

U trenucima nakon što je zemljotres pogodio Venecuelu, stanovnica Caracasa Martha Añez, koja nije mogla izaći iz svog stana, nagnula se na balkon i vrištala: “Zarobljeni smo! Trebamo pomoć! Molim vas, neko neka dođe!”

Uslijedila su još dva naknadna potresa, za koje je Añez za CNN rekla da su trajali između jedne minute i 90 sekundi, ali da su joj “djelovali beskrajno”.

– Pored toga, nismo mogli izaći; čulo se lupanje s jedne strane i udaranje s druge. Ne znam ko nas je zapravo spasio, jer su vikali: “Odmaknite se odatle, dolazimo, nas je šest!” – dok konačno nisu razvalili vrata – ispričala je.

Prva tri sprata njene zgrade, kako kaže, “potpuno i apsolutno su uništena”.

Drugi stanovnik Caracasa, Erik Martinez, opisao je kako je pokušao zaštititi sebe koristeći namještaj kao barijeru dok je “sve padalo” u njegov stan iz stanova iznad.

Na spašavanje je čekao oko dva sata, a tokom tog vremena spasioci su primijetili da je još uvijek živ i govorili mu: “pričaj, pričaj, pričaj”, pa je on nastavio razgovarati kako bi ostao svjestan, pišu Vijesti.

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