Zmajevi u avionu zapjevali: “Prokleta je Amerika..”

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je sinoć u Seattleu selekciju Katara sa 2:1 u utakmici trećeg kola B-grupe Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Izabranici selektora Sergeja Barbareza upisali s pobjedu kojom su osigurali treće mjesto u grupi i izborili plasman u nokaut fazu.



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Na snimku slavlja iz aviona, objavljenom iz aviona na društvenim mrežama, može se čuti kako Zmajevi pjevaju pjesmu Šabana Bajramovića “Prokleta je Amerika”.

Amar Memić, Nihad Mujakić, Samed Baždar i Jovo Lukić zapjevali su iz sveg glasa, sretni nakon historijskog uspjeha.

Sjedinjene Američke Države su najvjerovatnije rival Zmajevima u šesnaestini finala Mundijala, a meč se igra u noći sa srijede na četvrtak, u 2 ujutru, pišu Vijesti.

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