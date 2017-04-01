Više desetina smrtnih slučajeva u Španiji povezano s ekstremnim toplotnim talasom…

Rekordni toplotni talas koji je zahvatio veći dio Evrope mogao bi biti povezan sa 212 smrtnih slučajeva u Španiji između nedjelje i srijede, prema procjenama jednog javnog instituta.

Sistem za praćenje MoMo prikuplja dnevne statistike smrtnosti u Španiji i upoređuje ih s očekivanim nivoima na osnovu historijskih podataka.

Ovaj sistem također uključuje vanjske faktore, poput meteoroloških podataka državne agencije AEMET, kako bi procijenio moguće uzroke povećane smrtnosti.

Njegovi podaci bilježe višak smrtnosti od 98 smrtnih slučajeva u ista četiri dana 2025. godine, tokom ljeta koje je bilo najtoplije zabilježeno u zemlji na prvoj liniji klimatskih promjena.

Broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u Španiji između 16. maja i 30. septembra prošle godine dostigao je 3.832, što je povećanje od 87,6 posto u odnosu na isti period 2024. godine, prema MoMo podacima.

Kontinentalna Španija je ove sedmice zabilježila najviše prosječne dnevne temperature u junu od najmanje 1950. godine, pri čemu je u ponedjeljak izmjereno 28,08°C, a u utorak 28,17°C.

Ta dva dana donijela su i najviše prosječne minimalne temperature u junu od 1950. godine, sa 20,14°C u ponedjeljak i 19,81°C u utorak. Ove takozvane “tropske noći” otežavaju spavanje i predstavljaju rizik po zdravlje.

Vremenski uslovi pokrenuli su najviši stepen upozorenja u dijelovima sjeverne Španije, uključujući Kantabriju i Baskiju, regije koje obično nisu pogođene ekstremnim vrućinama, ali su temperature tamo porasle i iznad 40°C.

Većina upozorenja je u četvrtak ukinuta, a na snazi je ostao najniži, žuti nivo upozorenja u sjevernim dijelovima zemlje, pišu Vijesti.ba.

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