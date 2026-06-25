Barbarez nakon Katara: O Džeki, Alajbegoviću, Mahmiću, Americi

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održao je konferenciju za medije nakon pobjede nad Katarom.

Barbaraz je kazao da nije bilo sve savršeno.

– Ne govorim ja bezveze stalno da je ovo Svjetsko prvenstvo. Da je preko puta tebe neko ko ima neki kvalitet, ko se nada, i ko želi tebe dobit. I ne znam u kojem filmu smo mi u nekoj mogućnosti da dominiramo nad nekim, mi smo došli kao čisti autsajderi, da pokušamo nešto uraditi veliko i ovo nam se sad ostvarilo, ali uvijek ima stvari o kojima treba pričati i stvari koje nisu kako smo očekivali, ali onda bi bio perfektan meč i onda bi dobili 4:0 ili 5:0, ali i ovako je isto stvarno fantastično.

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– Kada imate jednog golobradog momka sa 18 godina, počeo je tako kod nas, nije bio punoljetan. Vidite te vještine i mogućnosti koje ima, najteža je stvar takve momke obuzdati i dati im pravo vrijeme da igraju. On je svoje vrijeme dočekao. Sigurno da je teret na njemu da to opravda, ali zato sam ja tu, zato smo mi tu. Pokušavamo sa njim da sve to na vrijeme uradimo. Naravno, mislim na dobar pritisak, na očekivanja. On, Esmir, Ermin, to su momci, Tarik, Dedić, imamo previše tih mladih igrača. Ova reprezentacija je tek počela i naredna prvenstva će tek biti njihova prava.

– Dominirate utakmicom 37-38 minuta i onda, ne znam, moram utakmicu ponovo pogledati da bih to objasnio. Nezainteresovanost da igramo, imamo posjed, imamo hrabrost da hoćemo loptu. Sigurno da je bilo i vrijeme i nekako uvijek se taj semafor gleda. Ne mogu sada objasniti, ali tih zadnjih pet-šest minuta sigurno nisu bili na nivou.

O navijačima BiH

– Vidite ima ona jedna – Mali smo, ali nas je puno. Mislim da naša dijaspora ima više stanovnika nego naša zemlja sama. Pogotovo u Americi ima mnogo naših ljudi. Željni su svega, domovine, njima je ovo ogroman značaj, što mogu gledati utakmice, navijati. Tu je i ostali dio iz svijeta. Nas, kao male. Da imate 30 hiljada na stadionu, fantastično. Mislim da sam najsretniji čovjek što mogu biti na ovoj bini i predstavljati svoju državu.”

O Edinu Džeki

– Pa on uvijek igra istu ulogu. Nema tu puno filozofiranja, on je naš najveći igrač, igrač koji još uvijek plijeni pažnju protivničkih ekipa. Naša igra se prvenstveno bazira prema njemu i tako je i danas bilo.

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Pa dobro, znamo da se kartoni brišu poslije grupne faze, u zato je bilo Ok. Čuo sam da je pustio suzu, stvarno to je emotivno za ovog momka koji do prije par dana nije bio s nama. Vidi se da smo i tu imali “dobar nos” i prepoznali situaciju na vrijeme. Bio sam ubijeđen. Morate biti ubijeđeni u nekog da bi ga mogli prisvojiti da igra za nas. Ermin će pokazivati. Još je on mlad i treba vremena, ali već pokazuje da je veliki igrač.

Amerika kao naredni protivnik

– Nećemo špekulirati, sačekat ćemo da se završe sve utakmice zadnjeg kola da znamo jesmo li prošli i s kim igramo. Mogu obećati da je ovo bonus za nas, da ćemo tako rasterećeni biti da ćemo pokušati protiv bilo koga dobiti utakmicu. To nam je cilj i mislim da imamo samopouzdanje svakog napasti. Radujem se ovih sedam dana što ću ostati u Americi i na kraju toj utakmici, pišu Vijesti.

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