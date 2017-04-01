Stiže novac? Zvijezde favorizuju tri znaka, jednom se srećni brojevi neprestano vraćaju

Sezona Raka i položaj Venere u Lavu, tvrde astrolozi, stvaraju okolnosti koje pojedincima mogu donijeti neočekivane dobitke i povoljne prilike.

Bik vjeruje intuiciji

Bikovi bi u narednim danima mogli imati pojačan osjećaj za brojeve i situacije koje im djeluju značajno. Astrolozi savjetuju da obrate pažnju na brojeve koji im se često ponavljaju jer bi upravo intuicija mogla igrati važnu ulogu. Iako se ne najavljuju ogromni dobici, manji finansijski uspjeh mogao bi im uljepšati dane koji dolaze.

Lav u centru pažnje

Lavovi ulaze u period u kojem privlače pažnju i pozitivne okolnosti. Zahvaljujući povoljnom utjecaju Venere i Jupitera, mogli bi imati više sreće nego inače kada su u pitanju nagradne igre, tombole ili srećke. Neočekivano iznenađenje za njih nije isključeno.

Strelac na pravom mjestu u pravo vrijeme

Strelčevi bi mogli profitirati zahvaljujući slučajnim okolnostima i dobrom tajmingu. Astrološke prognoze navode da im sreća dolazi onda kada je najmanje očekuju, pa bi upravo spontani potezi mogli donijeti pozitivne rezultate.

Zašto baš ova tri znaka?

Astrolozi smatraju da sezona Raka pojačava intuiciju i osjećaj za prilike, dok Venera u Lavu donosi dodatnu dozu sreće i naklonosti sudbine. Zbog toga se Bik, Lav i Strelac izdvajaju kao znakovi kojima bi naredni dani mogli biti posebno zanimljivi.

Ipak, važno je naglasiti da su horoskopske prognoze prvenstveno zabavnog karaktera te da igre na sreću treba igrati odgovorno i umjereno. Za zabavu mogu poslužiti, ali ne predstavljaju pouzdan način zarade, prenosi Novi.

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