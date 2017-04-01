Ovo su stvari koje nikako ne biste trebali raditi nakon raskida veze

Bez obzira na to koliko je veza trajala, kraj odnosa često donosi niz emocija, od tuge i razočaranja do osjećaja usamljenosti i nesigurnosti.

Jedna od najčešćih grešaka nakon prekida jeste ulazak u novu vezu odmah nakon završetka prethodne. Iako pažnja nove osobe može djelovati kao privremeno olakšanje, takav odnos često služi samo kao bijeg od emocija s kojima se još nismo suočili. Umjesto toga, korisnije je određeno vrijeme posvetiti sebi, vlastitim potrebama i razumijevanju onoga što se dogodilo.

Također, mnogi sebi postavljaju rokove u kojima očekuju da će potpuno preboljeti bivšeg partnera. Međutim, oporavak nije proces koji se može precizno vremenski odrediti. Neki ljudi trebaju nekoliko sedmica, dok je drugima potrebno mnogo više vremena da prihvate kraj veze i krenu dalje. Upoređivanje vlastitog napretka s očekivanjima ili iskustvima drugih može samo stvoriti dodatni pritisak.

Još jedna zamka u koju mnogi upadaju jeste povratak bivšem partneru isključivo zbog osjećaja usamljenosti. U trenucima kada nedostaju zajedničke navike, razgovori i bliskost, lako je idealizirati prošlost i zaboraviti razloge zbog kojih je veza završena. Zato je važno dobro razmisliti prije donošenja takve odluke i ne donositi zaključke pod utjecajem trenutnih emocija.

Iako period nakon raskida može biti težak, on često predstavlja priliku za lični rast, upoznavanje vlastitih želja i izgradnju zdravijeg odnosa prema sebi.

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