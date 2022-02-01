Sladić najavio sparan i izuzetno vruć kraj juna: Temperature do 41 stepen, evo kad slijedi promjena vremena

Prema njegovim riječima, iako je riječ o veoma toploj zračnoj masi, ona sadrži i određenu količinu vlage, zbog čega će vrijeme biti izrazito sparno. Temperatura rosišta uglavnom će se kretati između 15 i 20 stepeni Celzijusa.

„Rosište je ovdje bitan faktor sa aspekta ohlađivanja ljudskog tijela. Što je manje rosište ljeti, lakše nam je rashladiti se“, pojasnio je Sladić.

Temperature do 41 stepen

Tokom ovog vikenda, kao i u posljednjim danima juna, maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom će se kretati između 33 i 39 stepeni Celzijusa, dok bi na jugu i sjeveru zemlje lokalno mogle doseći i 41 stepen.

Zbog kratkih noći i ograničenog noćnog hlađenja, jutarnje temperature na sjeveru i jugu Bosne i Hercegovine neće padati ispod 20 stepeni, što predstavlja kriterij takozvanih tropskih noći.

U većem dijelu zemlje jutarnje temperature kretat će se od 17 do 24 stepena, a na jugu te ponegdje na sjeveru i do 27 stepeni Celzijusa. Ove vrijednosti, navodi Sladić, očekuju se nakon 27. juna.

Osvježenje moguće početkom jula

Govoreći o promjeni vremenskih prilika, Sladić navodi da je prema trenutnim prognozama određena promjena vremena izgledna nakon 2. jula.

Ipak, ne očekuje se značajniji pad temperatura.

„Promjena vremena, prema trenutnim izgledima, je izgledna iza 02.07., no zasad ne djeluje da će biti dovoljna da obori temperature zraka ispod 25 °C, no svakako bilo bi barem malo prijatnije“, istakao je Sladić.

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