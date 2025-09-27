SAD odgađa sankcije NIS-u za još osam dana

Sankcije, koje su trebale da stupe na snagu 1. oktobra, odgođene su nakon pregovora koje je vodio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Predsjednik Vučić je ranije rekao za RTS da su ponovo održani razgovori sa američkim partnerima sa još jednom molbom da se sankcije NIS-u odlože.

Dok se tokom dana iščekivalo da li će Amerikanci ipak odložiti primjenu sankcija ili ne, oglasio se generalni direktor Naftne industrije.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor Naftne industrije Srbije (NIS), uputio je pismo zaposlenima u kojem je naglasio šta će se desiti ako banke zbog uvođenja sankcija prekinu saradnju sa NIS-om.

Ovo odlaganje za osam dana biće sedmi put da američka strana odlaže primjenu sankcija NIS-u,pišu Vijesti

Još prošle sedmice, Naftna industrija Srbije podnijela je novi zahtjev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne licence koja omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i odgađa primjenu sankcija i nakon 26. septembra, kada ističe prethodna licenca.

SAD su do sada šest puta odlagale stupanje sankcija na snagu kompaniji NIS, koje su uvedene zbog većinskog ruskog vlasništva.

