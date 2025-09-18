Još malo uživamo u suncu: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog, a u Hercegovini na momente i pojačan. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27, na jugu zemlje do 29°C.

U petak pretežno sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu zemlje do 31°C, saopćeno je iz FHMZ-a.

I za vikend je prognozirano sunčano. Tokom dana, moguća je mala do umjerena oblačnost uz slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka prvog dana vikenda većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32°C.

U nedjelju je, prema prognozi FHMZ u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13, na jugu zemlje do 17, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 33 stepena.

