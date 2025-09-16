Ko će Sarajlije uvesti u Novu godinu? Pregovori sa Hankom Paldum, Jelenom Rozgom…

Kako je potvrđeno Feni iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo, pregovara se s više bosanskohercegovačkih i regionalnih muzičkih imena, među kojima su Hanka Paldum, Jelena Rozga, Van Gogh, Petar Grašo i Letu Štuke.

Prema najavama, doček Nove godine bi, najvjerovatnije, trebao biti organiziran na Trgu BiH, dok će 1, 2. i 3. januara koncerti biti održani na trgu preko puta Vijećnice.

– Još uvijek nije sve do kraja definirano što se tiče izvođača, pregovaramo s nekoliko imena, a u toku je proces javnih nabavki. Četiri dana ćemo imati besplatnu muziku i dobru zabavu, jer nas očekuju nastupi izvođača iz BiH i regije – kazala je za Fenu glasnogovornica Turističke zajednice KS Adisa Kušundžija.

Pored novogodišnjeg programa, Sarajevo bilježi i značajan rast turističkog prometa. Samo u augustu 2025. godine u Kantonu Sarajevo boravilo je 108.052 gostiju, što predstavlja rast od 1,9 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je ostvareno 262.431 noćenje.

Najviše gostiju u augustu došlo je iz Turske, Saudijske Arabije, Kuvajta, Njemačke, Velike Britanije, Italije, Kine, Hrvatske, Srbije i UAE, dok je po broju noćenja prednjačila Saudijska Arabija, ispred Turske, Kuvajta, UAE, Velike Britanije, Njemačke, SAD-a, Kine, Hrvatske i Italije. Posebno je zabilježen rast dolazaka i noćenja domaćih gostiju,pišu Vijesti

Organizatori očekuju da će predstojeći novogodišnji program privući rekordan broj posjetitelja i dodatno doprinijeti promociji Sarajeva kao jedne od najatraktivnijih destinacija u regiji za doček Nove godine.

Iz Turističke zajednie KS kao poseban događaj ističu koncert Jose Carrerasa, jednog od najvećih opernih pjevača svih vremena, 7. marta 2026., u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji.

