Englezi bez igrača na klupi tokom SP-a: Tuhel objasnio zašto o tome razmišlja

Selektor engleske reprezentacije Tomas Tuhel (Thomas Tuchel) razmatra neobičnu taktiku za Svjetsko prvenstvo koje se sljedećeg ljeta održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina, koje bi na nekim lokacijama mogle prelaziti 40°C, Tuchel je spreman rezervne igrače držati u klimatiziranim svlačionicama umjesto na klupi uz teren.

Uoči ždrijeba skupina Svjetskog prvenstva, koji se ovog petka održava u Vašingtonu, njemački je strateg otkrio da razmišlja da igrači koji ne igraju utakmicu prate na televizijskim ekranima kako bi ostali svježi za ulazak u igru. Dodao je kako je sličnu praksu već vidio na Svjetskom klupskom prvenstvu.

– Ako nam to pomaže kasnije u utakmici, kada uđu, smatramo da je to mogućnost koju možemo koristiti. Nitko to ne voli, jer želim da igrači budu ovdje i osjete energiju te prenesu energiju s klupe na teren, ali znam kakva je korist od toga – rekao je Tuchel i dodao:

– Vidio sam momčadi i igrače kako to rade na Svjetskom klupskom prvenstvu. Nadam se da to možemo izbjeći. Uvijek je bolje ako mogu biti s nama – kaže Tuhel.

