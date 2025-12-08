Manijaci neće prisustvovati sarajevskom derbiju: “Dobili smo manje od 5 posto kapaciteta, to je mimo propozicija”

Navijači Željezničara neće ići na sarajevski derbi, potvrđeno je iz FK Željezničar.

Razlog za to je što je FK Sarajevo osigurao 1.500 ulaznica, što je prema tvrdnjama iz kluba, protivno propozicijama, jer je riječ o manje od 5 posto kapaciteta stadiona.

– FK Željezničar obavještava cjelokupnu javnost o odluci FK Sarajevo koja je protivna Pravilniku o bezbjednosti NS/FS BiH. Naime, FK Sarajevo je za predstojeći derbi osigurao 1.500 ulaznica po cijeni od 20 KM namijenjenih navijačima FK Željezničar.

Anketa / U nedjelju sarajevski derbi u neobičnom terminu: Ko će pobijediti?

Ovakva odluka nije u skladu sa Pravilnikom o bezbje­dnosti na utakmicama NS/FS BiH. Prema članu 10. ovog Pravilnika, klub-organizator utakmice obavezan je, na zahtjev gostujućeg kluba, obezbijediti najmanje 5% ukupnog kapaciteta stadiona, i to u odvojenoj i bezbjednoj zoni namijenjenoj isključivo gostujućim navijačima. Ukoliko odvojena zona zauzima više od 5% kapaciteta, domaćin je dužan staviti na raspolaganje i taj veći broj mjesta.

Željezničar: Dobili smo 1.500 ulaznica, manje od 5% kapaciteta Koševa

Imajući u vidu kapacitet stadiona Koševo, FK Sarajevo je dužan obezbijediti kompletnu južnu tribinu za navijače FK Željezničar jer je fizički odvojena od tribina istok i zapad. Član 15. Pravilnika jasno navodi da, ukoliko se klubovi drugačije ne dogovore, cijena ulaznica za gostujuće navijače ne smije biti veća od cijene ulaznica istog ili sličnog kvaliteta koje se prodaju domaćim navijačima.

FK Sarajevo je objavio cijene ulaznica za ostale tribine: sjever 8 KM, istok 12 KM, zapad 15 KM. Opće je poznato da je južna tribina istog ili sličnog kvaliteta kao i ostale tribine, zbog čega je cijena od 20 KM za južnu tribinu u suprotnosti sa pravilima NS/FS BiH. Nakon razgovora sa predstavnicima Udruženja navijača FK Željezničar – The Maniacs, zajednička odluka je da će FK Željezničar vratiti ulaznice FK Sarajevo i da naši navijači neće prisustvovati nedjeljnom derbiju.

Ovom prilikom potvrđujemo i da je Klub uputio zvanični dopis Takmičarskoj i Disciplinskoj komisiji NS/FS BiH, a u vezi sa postupanjem FK Sarajevo protivnom pravilima NS/FS BiH. S obzirom na to da je FK Sarajevo i 2023. godine imao ovakav propust, te je naknadno nakon odluke Takmičarske komisije dostavljao određen broj ulaznica, očekujemo adekvatnu reakciju zbog ponavljanja prekršaja – poručili su iz FK Željezničar

Facebook komentari