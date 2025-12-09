Ekskluzivan dogovor: Netflix kupio Warner Bros i HBO

Netflix je objavio da je postigao dogovor vrijedan 72 milijarde dolara prema kojem će Warner Bros. Discovery (WBD) prodati svoje filmske i televizijske studije te streaming servis HBO Max Netflixu.

Ova objava je potresla Hollywood i promijenila očekivanja o narednim koracima za Warner Bros. Discovery, koji je ujedno i matična kompanija CNN-a.

Warner Bros. Discovery nastavlja sa planovima da se 2026. godine podijeli na dvije javno trgovačke kompanije. Nakon što podjela stupi na snagu, Netflix namjerava kupiti dio koji predstavlja Warner. Drugi dio, Discovery Global, obuhvatat će CNN i druge kablovske kanale. Kombinacija Netflixa, Warner Brosa. i HBO-a zahtijevat će intenzivan regulatorni nadzor u SAD i drugim zemljama.

Ovim bi nastao pravi div streaming zabave i završilo bi jedno od najvećih medijskih rivalstava protekle decenije.

– Ako Netflix kupi Warner Bros., streaming ratovi su efektivno završeni. Netflix bi postao neprikosnovena globalna sila Hollywooda, iznad čak i svoje sadašnje uzdignute pozicije – piše CNN.

Nekoliko sedmica se smatralo da je Paramount favorit u licitaciji za WBD. Izvršni direktori Paramounta, koji žele kupiti cijeli WBD, uključujući njegove kablovske kanale, pokazivali su veliko samopouzdanje u svoju ponudu za spajanje i svoju obostrano korisnu vezu s predsjednikom Trampom. Ali Netflix je mnoge iznenadio smjelošću svojih ponuda. Streaming gigant je početkom sedmice podnio dvije ponude koje su ga, prema izvorima upoznatim s procesom, izbacile ispred Paramounta.

Najveći faktor neizvjesnosti je regulatorno odobrenje. Trampova administracija će razmatrati svaku transakciju između Netflixa i WBD-a, a neki analitičari očekuju političku i pravnu bitku.

Netflix najavio veliku promjenu: Ovo se mnogima neće dopasti

Neki američki političari već su izrazili zabrinutost zbog mogućeg spajanja.

– Saznanje o ambiciji Netflixa da kupi svoju pravu konkurentsku prijetnju, streaming biznis WBD-a, trebalo bi biti alarm za antimonopolske regulatore širom svijeta. Ova potencijalna transakcija, ako se desi, pokrenula bi ozbiljna pitanja o konkurenciji — možda više nego ijedna transakcija koju sam vidio u posljednjih deset godina”, napisao je senator Majk Li (Mike Lee) na X-u.

Paramount i Comcast, drugi medijski gigant za kojeg se zna da je podnio ponudu za WBD, možda će nastaviti da pokušavaju sklopiti dogovor. Drugim riječima, ova saga je daleko od završene.

