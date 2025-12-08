Bivši vlasnik “Pornhuba” zainteresovan za kupovinu “Lukoilove” imovine

Austrijski biznismen Bernd Bergmair, nekadašnji većinski vlasnik popularne stranice za odrasle “Pornhub”, obratio se putem svog advokata američkom Ministarstvu finansija u vezi s kupovinom međunarodne imovine sankcionisane ruske kompanije Lukoil, prenosi Reuters, pozivajući se na dva izvora.

Sjedinjene Američke Države uvele su 22. oktobra dodatne sankcije protiv ruskih energetskih kompanija Lukoil i Rosnjeft (Rosneft). Ove mjere su poremetile uobičajene međunarodne transakcije ovih firmi i dodatno otežale prodaju njihove inostrane imovine bez posebnih dozvola.

Svaka prodaja stranih poslova Lukoila zahtijeva odobrenje američkog Ministarstva finansija, koje izdaje licence za transakcije sa subjektima pod sankcijama.

Ministarstvo finansija SAD-a izdalo je posebnu licencu koja omogućava da se transakcije povezane s prodajom međunarodne imovine Lukoila nastave do 13. decembra 2025. godine.

Ovaj rok je posebno važan jer se među sankcionisanim entitetima nalazi i Lukoilova kompanija u Srbiji, koja upravlja sa 112 aktivnih benzinskih stanica.

Kada je riječ o bugarskim podružnicama, rok je produžen do 29. aprila 2026. godine, iako konačni datum zavisi od domaćih procedura i odobrenja.

Za preuzimanje Lukoilove međunarodne imovine, osim Bergmaira, interes pokazuju i američke naftne kompanije Eksom Mobil (Exxon Mobil) i Ševron (Chevron), kao i fond privatnog kapitala Karlajl (Carlyle), podsjeća Tanjug.

