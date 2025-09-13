Hasičević o neradnoj nedjelji: Mijenjat ćemo zakon, problem je što su ljudi zavisni od tržnih centara

U novom izdanju emisije „Crvena olovka“ gost je ministar trgovine FBiH Amir Hasičević koji je u studio Alfa TV došao direktno sa otvorenja 29. Zeničkog sajma privrede, za koji kažu da je najveći do sada.

Hasičević je otkrio detalje nedavnog sastanka sa Udruženjem poslodavaca, zakonskim rješenjima koja su u procesu, a neizostavna tema razgovora bila je i neradna nedjelja u Federaciji čije uvođenje i skoro godinu dana kasnije izaziva niz reakcija, rasprava, ali i kritika, prenosi Avaz.

Jedno od najčešćih pitanja jeste zašto radnica u trgovini ne radi nedjeljom, a radnica u cvjećari, pekari, apoteci ili pumpi nema taj luksuz.

– Mi smo ostavili mogućnost. To su izuzeci. U Tuzli, odakle sam ja, znam da većina cvjećara ne radi, većina apoteka ne radi, ali nije zabranjeno. Obzirom da postoje specijalni zakoni, evo kada govorimo o apotekama, postoji poseban zakon koji kaže da kontinuirano snabdijevanje morate omogućiti. Isto tako je za naftu i naftne derivate. Nije kraj, ovo je početak procesa. Neradna nedjelja je početak procesa i građenja jednog pravednijeg društva.

Kao jedan od najvećih problema Hasičević je istakao to što su ljudi zavisni od tržnih centara.

– Ono što sam ja vidio jeste da imate bukvalno ovisnike o tržnim centrima, mentalno i psihološki, to je jedan fenomen sociološki. Ja sam neki dan tako sa mojim kolegom Isakom na Vladi razgovarao i kaže on da mu smeta što nedjeljom nema gdje izaći. Kažem ja: „Nije nego nemaš gdje ući“.

Hasičević dodaje da će se pomenuti Zakon mijenjati, prilagođavati potrebama, te da će ljudima koji moraju da rade nedjeljom biti osigurane duple dnevnice. Osim toga ministar oštro odbacuje optužbe da je neradna nedjelja rezultat lobija velikih trgovačkih lanaca, te da je dovela do otpuštanja radnika.

Divljanje cijena bila je jedna od tema razgovora, jer je Sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila 3541 KM, dok je prosječna plata 1577 KM, a minimalna 1000 KM. Računica je jasna – Preživjeti mjesec za jednu evo četvoročlanu porodicu postao je ekstremni sport, misija nemoguće. U tom kontekstu Hasičević je govorio o mjerama koje Vlada FBiH planira kako bi ublažila posljedice inflacije i poskupljenja.

Facebook komentari