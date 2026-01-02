Potencijalni uzrok tragedije u Švicarskoj: Za sve kriv konobar koji je plesao na ramenima kolege?

Razorni požar u švicarskoj Crans-Montani, koji je odnio desetine života, navodno je izbio zbog neobične nesreće. Prema svjedočenju očevidaca, požar je počeo kada je jedan od konobara stajao na ramenima svog kolege držeći prskalicu preblizu stropa. Drugi gosti navode da je uzrok mogao biti i neoprezan kontakt boca šampanjca sa zapaljenim rimskim svijećama.Do sada je potvrđeno oko 40 mrtvih i 100 povrijeđenih, većina teže. Među žrtvama su i turisti. Požar je izbio oko 1:30 ujutro u baru Le Constellation u popularnom planinskom odmaralištu Crans-Montana, jednom od deset najboljih evropskih skijališta.

U četvrtak ujutro, u odmaralištu udaljenom oko 40 kilometara sjeverozapadno od Zermatta, zavladali su šok i tuga. Švicarski dnevnik Blick citirao je ljekara koji je bio na licu mjesta: “Žrtava će biti na desetine.” Dio problema bio je i jedini izlaz iz podrumskog dijela bara – usko i strmo stepenište koje se pretvorilo u smrtonosnu zamku kada je zavladala panika.

Nekoliko scenarija

– Tokom zabave, konobar se popeo na ramena svog kolege. U ruci je držao rođendansku svjećicu ili prskalicu, a ruku je držao vrlo blizu stropa. Strop je u roku od nekoliko minuta bio u plamenu – rekao je preživjeli za francuski informativni kanal BFM.Direktor policije kantona Valais, Frederik Gisler, potvrdio je da je požar počeo u podrumskom dijelu bara i da je došlo do velikog stampeda na stepenicama.

Druga svjedokinja, Ema, kazala je da je požar počeo širiti nakon što su ljudi slavili s bocama šampanjca sa rimskim svijećama.

– Neke od tih boca bile su preblizu stropa koji je ubrzo planuo. Plamen se širio nevjerovatno brzo, sve je bilo u plamenu za nekoliko sekundi. Istrčali smo vani, vrištali i plakali – izjavila je za BFM.

Indetifikacija žrtava

Slično svjedočenje dala je Viktorija, koja smatra da su boce šampanjca sa svijećama izazvale požar i naknadnu eksploziju, čiji uzrok policija još utvrđuje.Cijeli strop je gorio. Svi prozori bili su crni i čađavi. Neki su razbijali prozore da bi ušao zrak. Vladao je potpuni haos – rekla je, dodajući da vjeruje da se mnogi ugušili.

Istražitelji naglašavaju da nema naznaka terorizma ili podmetanja požara. Zbog ozbiljnosti povreda i opekotina, identifikacija žrtava mogla bi potrajati.

– S identifikacijom žrtava i obavještavanjem porodica već smo započeli, ali to će trajati. Preuranjeno je iznositi tačne brojke. Uništeni smo – dodao je Frederik Gisler.Avaz

