Plenković “dao” Hrvatima u BiH 9,5 miliona eura: “Da ne idu u EU, Hrvatsku“

Sredstva će biti usmjerena na različite sektore, uključujući kulturu, obrazovanje, zdravstvo, poljoprivredu i ostale važne projekte, s ciljem podrške povratku, održivom razvoju i poboljšanju kvalitete života hrvatske zajednice u BiH.

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, Zvonko Milas, istakao je važnost stalne podrške hrvatskom narodu u BiH:

„Ovoga puta se radi o iznosu od 9,5 miliona eura i rekao bih da sve ono što radimo ostavlja duboke tragove po Bosni i Hercegovini, od Posavine, preko središnje Bosne do naše Hercegovine. Ponosan sam na hrvatsku Vladu što prepoznaje sve ove programe“, rekao je Milas na platou ispred crkve i franjevačkog samostana u Gučoj Gori.

Potpredsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović dodala je da je cilj ulaganja u BiH omogućiti Hrvatima i svim stanovnicima zemlje bolji život bez potrebe za odlaskom u druge zemlje:

„Hrvatska investira u ljude u BiH da oni više nemaju potrebu tražiti i graditi svoj život u drugim zemljama Europske unije, pa čak ni u Hrvatskoj, nego da ostajemo svi skupa na ovim prostorima i gradimo bolji i kvalitetniji život za svakog čovjeka“, kazala je Filipović,pišu Vijesti

U ovoj godini, iz hrvatskog državnog proračuna podržano je 286 programa i projekata Hrvata u BiH, od čega 37 iz kulture, 22 iz obrazovanja i znanosti, 12 iz zdravstva, 35 iz ostalih sektora i 180 iz poljoprivrede.

Ovaj potez jasno pokazuje kontinuiranu posvećenost Hrvatske jačanju položaja i života Hrvata u Bosni i Hercegovini, istovremeno nastojeći spriječiti migracije i osigurati održivi razvoj zajednice.

Facebook komentari