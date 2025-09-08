Šest ubijenih, 12 ranjenih u pucnjavi u Jerusalemu

Ubijena su trojica muškaraca u tridesetim godinama, žena u pedesetim i još jedan muškarac takođe u pedesetim godinama, saopšteno je iz hitne službe.

Devet ljudi sa prostrelnim ranama prebačeno je u bolnice, zajedno sa još troje koje je povrijedilo popucalo staklo.

Ima „mnogo ranjenih”, među njima i trudnica, rekao je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar, koji je u posjeti Mađarskoj.

Izraelska policija je saopštila da su dvojica „terorista” otvorila vatru prema ljudima koji su čekali autobus na stanici na raskrsnici Ramot, na sjevernoj periferiji grada.

Službenik obezbjeđenja i civil su uzvratili vatru i „neutralisali” napadače, dodaje se.

Međutim, izraelska vojska i premijer Benjamin Netanjahu, koji je posjetio mjesto napada, kažu da bezbjednosne službe trenutno tragaju za napadačima i da „okružuju” sela iz kojih su došli.

Policajci su na licu mjesta pronašli oružje, između ostalog municiju i nož, koji su koristili napadači.

„Izraelski vojnici trenutno opkoljavaju nekoliko područja na obodu Ramale kako bi spriječili terorizam i ojačali odbrambene napore”, piše u saopštenju izraelske vojske, piše BBC.

Ramala je na okupiranoj palestinskoj Zapadnoj obali.

Nazivajući ovo „ratom na nekoliko frontova”, Netanjahu je rekao da je Izrael ove godine spriječio stotine napada, ali ne i ovaj u Jerusalimu.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, iako je palestinska grupa Hamas pohvalila akciju, nazivajući je „prirodnim odgovorom” izraelskom ratu u Gazi.

Brutalni rat Izraela i Hamasa traje skoro dvije godine.

Počeo je iznenadnim napadom ekstremističkih grupa, predvođenih Hamasom, na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, kada je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 uzet za taoca.

Odgovor Izraela je bio brutalan i još traje.

Pokrenuti su najprije zračni napadi, potom i kopnena ofanziva.

Više od 64.000 ljudi je ubijeno u izraelskim napadima na Pojas Gaze od oktobra 2023. godine, tvrdi Ministarstvo zdravlja palestinske enklave kojom upravlja Hamas.

