Prijeti joj pet godina zatvora: Bosanka otišla u Tursku i “vrelo” zaplesala oko zastave

Influenserka iz Bosne i Hercegovine Merjem Čuljević našla se u centru medija kada je učestvovala u incidentu koji se desio zbog snimka na kojem je prikazano kako pleše oko jarbola sa zastavom Turske.Video koji je objavila na svom profilu “Blittem” brzo je postao viralan, a čak je i New York Post izvijestio da joj prijeti do pet godina zatvora zbog “plesa na zastavi”. Iako nije ni dodirnula zastavu, turski korisnici su je optužili za vrijeđanje nacionalnih i duhovnih vrijednosti.

Reagovao je i konzervativni predstavnik AK partije iz Nevšehira, Emre Džališkan, rekavši da će pratiti proces protiv nje i da “neće biti tolerisano nikakvo nepoštovanje vrijednosti turske nacije”.Čuljević je rekla da nije imala loše namjere, ističući da na Tursku gleda sa poštovanjem i saosjećanjem.

– Svi Turci koji su tog dana bili na lokaciji snimanja bili su oduševljeni. Snimali su me, prilazili mi i govorili koliko sam lijepa i kako nikada nisu vidjeli ništa slično. Nisam htjela ništa loše i zaista volim ovu zemlju.

Međutim, poruku je završila oštrim obraćanjem kritičarima:

– Nevaljali ljudi koji žele da šire lošu energiju – SKINITE SE SA mog profila. P.S. Izazivam vas: uradite isto što i ja, da vidimo koliko ste jaki. Mir svima,piše Avaz

Priča koja je počela kao običan ples na Instagramu završila se kao međunarodni skandal. I dok deo javnosti to vidi kao provokaciju, Merjem ostaje pri svom stavu – za nju je to bio performans, a ne uvreda. Internet, naravno, nije imao milosti.

Facebook komentari