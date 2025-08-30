Velika Britanija: Prva smrt bebe od velikog kašlja, vakcinacija drastično opala

Beba u Velikoj Britaniji preminula je od hripavca ili velikog kašlja, što je prvi takav slučaj smrti u zemlji ove godine.

Majka djeteta nije bila vakcinisana protiv ove vrlo zarazne bolesti koja zahvata pluća i disajne puteve.

Stope vakcinacije

Do smrti je došlo u trenutku kada su stope vakcinacije među djecom i trudnicama u Velikoj Britaniji pale na najniži nivo u posljednjih 15 godina.

Hripavac, ili pertusis, može biti smrtonosan za bebe koje su pod najvećim rizikom od teške bolesti ili smrti. Beba, za koju se vjeruje da je bili mlađa od godinu dana, razboljela se i preminula između marta i juna ove godine, prema podacima Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije (UKHSA).

Ova smrt uslijedila je nakon što je dijete preminulo od ospica u dječijoj bolnici Alder Hej u Liverpulu, te nakon što je prošle godine 11 djece u Engleskoj umrlo tokom izbijanja epidemije hripavca.

– Nažalost, s još jednom smrću bebe u drugom kvartalu 2025. godine, ponovo se podsjećamo koliko hripavac može biti opasan za vrlo malu djecu. Naše misli su s porodicom koja je tako tragično izgubila svoju bebu – rekla je dr. Gajatri Amirthalingam, zamjenica direktora UKHSA.

Najniži nivo

Agencija je prošle sedmice upozorila da su stope vakcinacije kod djece u osnovnim školama na najnižem nivou u 15 godina. Gotovo svako peto dijete koje ove sedmice polazi u osnovnu školu u Engleskoj nije u potpunosti zaštićeno od bolesti poput hripavca, dječije paralize, tetanusa i difterije. To stavlja Veliku Britaniju daleko ispod praga od 95 posto koji preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija za kolektivni imunitet kod dječijih vakcina.

Samo 83,7 posto petogodišnjaka primilo je obje doze MMR vakcine (ospice, zaušnjaci, rubeola), dok je obuhvat četverostruke predškolske vakcine, koja štiti od dječije paralize, hripavca, tetanusa i difterije, iznosio 81,4 posto među petogodišnjacima u Engleskoj.

Od sljedeće godine, britanski NHS će početi vakcinaciju sve djece protiv varičele (vodene kozice), kombinirajući je s MMR vakcinom u novu MMRV vakcinu.

Stope vakcinacije trudnica protiv hripavca dostigle su vrhunac od 76 posto u 2016. godini, ali su pale na 59 posto do marta prošle godine. Nakon prošlogodišnjih smrti, broj vakcinisanih majki se oporavio na 73 posto, no to je i dalje ispod ranijeg maksimuma.

– Osigurati da žene budu vakcinisane tokom trudnoće nikada nije bilo važnije – poručila je Amirthalingam.

– Vakcinacija je najbolja zaštita protiv hripavca i od presudne je važnosti da trudnice i mala djeca prime vakcine na vrijeme, idealno između 20. i 32. sedmice trudnoće. Tako se zaštita prenosi na bebu u maternici, kako bi bila zaštićena od rođenja – dodala je.

