Sud u Mostaru zabranio štajk zdravstvenim radnicima

Nakon što je jučer održano ročište, Općinski sud u Mostaru danas je donio Rješenje o određivanju mjere osiguranja kojom je Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, kao reprezentativnom sindikatu, zabranio štrajk i provedbu štrajka, te poduzimanje bilo kakvih daljnjih aktivnosti u svezi s organizacijom štrajka.

Usto slijedi i zabrana najavljenog velikog protesta sindikata ispred SKB-a Mostar, koji je ranije odgođen zbog ročišta.

Mjera važi do pravosnažnog okončanja ovog postupka, ili do druge sudske odluke u ovoj pravnoj stvari.

– Sud je ovim rješenjem, s ciljem osiguranja nesmetanih i redovnih aktivnosti pružanja zdravstvenih usluga pacijentima, obavezao imenovani sindikat omogućiti nesmetane i redovne aktivnosti pružanja cjelovitih i pravovremenih zdravstvenih usluga u svim zdravstvenim ustanovama na području HNK-a – objavili su iz Suda.

Podsjećemo, generalni štrajk zdravstvenih radnika u HNK počeo je u ponedjeljak, a u štrajku učestvuju svi zdravstveni radnici osim ljekara.

Predsjednik Nezavisnog sindikata SKB Mostar Ivica Anić kazao je ranije Feni kako u štrajku učestvuje oko 4.000 zdravstvenih radnika u svim zdravstvenim ustanovama u HNK.

Zdravstveni radnici tražili su potpisivanje aneksa kolektivnog ugovora, identičnog onome koji je ranije potpisan sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije HNK, bez ikakve diskriminacije, kazao je Anić.

Kako je ranije najavljeno iz spomenutog sindikata, za vrijeme štrajka primat će se samo hitni slučajevi,pišu Vijesti

