Obilježena godišnjica masakra na Markalama: Brojne delegacije, porodica i prijatelji položili cvijeće na mjestu stradanja

Brojne delegacije, članovi porodica i prijatelji položili su cvijeće ispred Gradske tržnice u Sarajevu, gdje su na današnji dan ubijena 43, a teško ranjena 84 civila.

Obilježavanju je prisustvovao predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić, delegacija Vlade FBiH predvođena Nerinom Dizdarom i Ramom Isakom, šef Kluba SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Damir Mašić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, delegacija Grada Sarajeva, Općine Stari Grad, Novo Sarajevo i brojni drugi.

Podsjećamo, tog sunčanog popodneva 1995. godine građani su se okupili kako bi razmijenili hranu, konzerve, cigarete i druge potrepštine za preživljavanje.

U 11 je iz pravca Trebevića na užu gradsku jezgru ispaljeno više minobacačkih granata, a jedna je pala i na Gradsku tržnicu Markale te tako odnijela ljudske živote,piše Avaz

Komemoracija povodom godišnjice masakra na Markalama: Svijet nije naučio na svojim greškama u BiH

Masakr kod Gradske tržnice Markale 1995. godine bio je posljednji veliki zločin agresora u opkoljenom Sarajevu, nakon kojeg je uslijedila vojna intervencija NATO-a pod nazivom „Deliberate force“. Agresorske snage bile su prisiljene na deblokadu Sarajeva i povlačenje artiljerije s položaja oko glavnog grada BiH.

Tog tragičnog dana ubijeni su: Omer Ajanović, Hidajet Alić, Salko Alić, Zeno Bašević, Husein Baktašević, Sevda Brkan-Kruščica, Vera Brutus-Đukić, Halida Cepić, Paša Crnčalo, Mejra Cocalić, Razija Čolić, Esad Čoranbegić, Dario Dlouhi, Salko Duraković, Alija Dževlan, Najla Fazlić, Rijad Garbo, Ibrahim Hajvaz, Meho Herceglija, Jasmina Hodžić, Hajrudin Hozo, Jusuf Hašimbegović, Adnan Ibrahimagić, Ilija Karanović, Mesudija Kerović, Vehid Komar, Muhamed Kukić, Mirsad Kovačević, Hašim Kurtović, Ismet Klarić, Masija Lončar, Osman Mahmutović, Senad Muratović, Goran Poturković, Blaženka Smoljan, Hamid Smajlhodžić, Hajro Šatrović, Samir Topuzović, Hamza Tunović, Ajdin Vukotić, Sabaheta Vukotić, Meho Zećo i Narima Žiga.

Komandanti Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske – Stanislav Galić i Dragomir Milošević – za teroriziranje građana Sarajeva osuđeni su na doživotnu kaznu, odnosno 29 godina zatvora. Masakr u avgustu 1995. na pijaci Markale konstatiran je u presudi Miloševiću, Karadžiću i Mladiću.

