Bećirović: Šta žele Cvijanović i njeni mentori? Četiri glavna cilja

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović obratio se danas na press konferenciji, a tema je “Jačanje strateškog partnerstva Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država”.

“Savezništvo SAD i BiH je dokazano u prethodnim decenijama. Od završetka agresije o danas, naša država je napravila značajan ekonomski i politički napredak. Sve je to urađeno uz ključnu pomoć SAD-a”, počeo je obraćanje, a zatim se osvrnuo i na prijedlog članice Predsjedništva BiH Željke Cvijanović da se američki predsjednik Donald Trump nominira za Nobelovu nagradu za mir.

“Zato se postavlja pitanje: Zašto je Cvijanović uputila inicijativu da se Trump nominira za Nobelovu nagradu za mir? Način na koji je jučer postupila pokazuje da njen cilj nije ni poštovanje naroda SAD-a ni predsjendika SAD-a. Očigledno, njen pravi cilj nije ozbiljna rasprava o nominaciji za Nobelovu nagradu za mir, jer, da jeste, dostavila bi konkretan prijedlog i adekvatno obrazloženje”, objasnio je.

Nažalost, navodi, svojim pristupom Cvijanović je u startu onemogućila uvrštavanje ove teme u dnevni red Predsjedništva BiH.

“Sve to ukazuje na to da ona i njeni mentori žele da:

iskrive činjenice o pravosnažno presuđenom bivšem predsjedniku entiteta RS

lažno se predstave i sakriju svoje stvarno vanjskopolitičko opredjeljenje

nastave s perfidnim igrama kako bi BiH kao državu predstavili u negativnom svjetlu i

budu uklonjeni sa liste sankcioniranih lica u SAD-u

Gospođa Cvijanović kao osoba koja je sankcionirana od strane SAD-a zbog podrivanja mira i Dejtonskog mirovnog sporazuma kompromitira ovaj prijedlog”, ističe.

“Za razliku od čelnika RS-a, za nas prijateljske veze sa SAD-om nisu pitanje trenutnih dnevnopolitičkih kalkulacija. to je za nas dugoročno i strateško opredjeljenje”, zaključio je.

“Malo je falilo da Dodik Putina nominuje za Nobelovu nagradu za mir”

Podsjetivši kako je u intervjuu ruskog provladinog medija Russia Today Dodik javno i skandalozno poručio kako “Moskva vodi ispravnu vanjsku politiku” i kako je “imala puno pravo da napadne Ukrajinu” te da je “Vladimir Putin poznati humanista” te da “cijeli svijet treba njegov humani pristup”, Bećirović ističe i kako je malo nedostajalo da Dodik Putina predloži za Nobelovu nagradu za mir,pišu Vijesti

“Sve ove činjenice govore o njihovoj politici. Za razliku od prevrtljivih i nepouzdanih zvaničnika RS-a, moj pristup vanjskoj politici je kristalno jasan: Nastavit ću raditi na jačanju dosljedne i principijelne vanjske politike BiH, boreći se za međunarodni ugled i reputaciju naše države, dokazujući djelima da smo partner od poovjerenja”, poentirao je Bećirović.

