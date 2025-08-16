Vijesti

Haos u tunelu Ivan: Požar zaustavio saobraćaj, stvorile se ogromne kolone

9.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Na dionici autoputa između Bradine i Tarčina trenutno vlada potpuni kolaps saobraćaja zbog požara koji je izbio unutar tunela Ivan.

Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna, a ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo odmah su reagovale i nalaze se na lokaciji, gdje pokušavaju staviti požar pod kontrolu.Zbog opasnosti i potrebe za hitnom intervencijom, saobraćaj je u potpunosti obustavljen u oba smjera tunela. Na prilazima se već bilježe velike gužve, a kolone vozila nastavljaju da rastu.z BIHAMK-a su potvrdili da su obje tunelske cijevi zatvorene, te pozivaju vozače na strpljenje i praćenje uputa nadležnih službi.

Više informacija očekuje se uskoro, a nadležne službe i dalje su na terenu,piše Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh