Haos u tunelu Ivan: Požar zaustavio saobraćaj, stvorile se ogromne kolone

Na dionici autoputa između Bradine i Tarčina trenutno vlada potpuni kolaps saobraćaja zbog požara koji je izbio unutar tunela Ivan.

Prema informacijama s terena, vatra je i dalje aktivna, a ekipe Profesionalne vatrogasne brigade Kantona Sarajevo odmah su reagovale i nalaze se na lokaciji, gdje pokušavaju staviti požar pod kontrolu.Zbog opasnosti i potrebe za hitnom intervencijom, saobraćaj je u potpunosti obustavljen u oba smjera tunela. Na prilazima se već bilježe velike gužve, a kolone vozila nastavljaju da rastu.z BIHAMK-a su potvrdili da su obje tunelske cijevi zatvorene, te pozivaju vozače na strpljenje i praćenje uputa nadležnih službi.

Više informacija očekuje se uskoro, a nadležne službe i dalje su na terenu,piše Vijesti

