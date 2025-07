Vlada FBiH objavila iznos i termin isplate dodatka penzionerima

Ovom uredbom se uređuje isplata jednokratnog novčanog dodatka na penziju korisnicima penzija Federalnog zavoda za PIO koji imaju prebivalište na teritoriji Bosne i Hercegovine, cilj uredbe, kategorije korisnika novčanog dodatka na penziju, visina novčanog dodatka na penziju, izuzeci od isplate, te vremenski okvir isplate novčanog dodatka na penziju.

Cilj jednokratnog novčanog dodatka na penziju je poboljšanje materijalnog položaja korisnika penzije koji prava ostvaruju kod nosioca osiguranja Federacije BiH, a ukupna sredstva za provođenje ove uredbe osigurat će se iz Budžeta FBiH za 2025. godinu.

Jednokratni novčani dodatak bit će isplaćen penzionerima koji su zatečeni u isplati penzije na dan stupanja Uredbe na snagu.

Pravo na najviši iznos jednokratnog dodatka od 250 KM imaju svi korisnici penzija koji ostvaruju pravo na najnižu penziju u Federaciji BiH, koja trenutno iznosi 599,28 KM, kao i korisnici kojima se u skladu sa članom 82. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju isplaćuje razlika do iznosa najniže penzije.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da ova kategorija obuhvata i penzionere koji imaju srazmjernu penziju sa drugim bh. entitetom, a čija je penzija u zbiru manja od iznosa najniže penzije u Federaciji BiH. To su, između ostalih, najčešće povratnici koji imaju ostvaren staž u oba bh. entiteta.

Iz Ministarstva navode da na ovaj način, Vlada Federacije BiH jasno potvrđuje svoju opredijeljenost da pomoć prioritetno usmjeri ka najugroženijim kategorijama penzionera.

Danas donesenom Uredbom propisano je da je iznos od 200 KM jednokratnog novčanog dodatka namijenjen korisnicima čija penzija iznosi od 599,29 KM do 800 KM, 150 KM korisnicima čija penzija iznosi od 800,01 KM do 1.000 KM, te 100 KM korisnicima čija penzija iznosi od 1.000,01 KM do 1.500 KM.

Jednokratni novčani dodatak na penziju smatra se penzijskim primanjem u smislu člana 125. stav (1) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i sastavni je dio penzije za juli 2025. godine. Iz Ministarstva pojašnjavaju da će u skladu s tim, dodatak biti isplaćen u augustu za 353.448 penzionera.

Ova vanredna mjera, kako je obrazloženo iz Ministarstva, ima za cilj ublažavanje negativnih efekata inflacije i jačanje socijalne sigurnosti penzionera, s posebnim fokusom na najugroženije kategorije. Dodaju da Vlada Federacije BiH ovim mjerama potvrđuje da ostaje dosljedna u zaštiti najugroženijih kategorija stanovništva, ali istovremeno naglašava da se pritisci na penzijski sistem ne mogu dugoročno rješavati jednokratnim intervencijama,pišu Vijesti

Uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje, ističe se da su sistemske promjene jedini put ka održivom penzijskom sistemu. Zbog toga će se, paralelno s vanrednim mjerama, aktivno raditi i na izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kroz koje će se dodatno urediti sistemska stabilnost i pravednost, kako za sadašnje, tako i za buduće penzionere.

Iz Ministarstva navode da demografski oporavak, borba protiv sive ekonomije, izmjene seta fiskalnih zakona i jačanje tržišta rada predstavljaju povezane izazove na koje Vlada Federacije BiH odgovara koordinirano, promišljeno i odgovorno.

Ovaj jednokratni novčani dodatak je, kako navode iz Ministarstva, izraz konkretne brige i osjetljivosti prema penzionerima danas, ali i nagovještaj da se radi na rješenjima koja će osigurati dostojanstvenu starost za sve buduće generacije, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

