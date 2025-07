Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH: Sve više i slučajeva šuge

Uz bolesti slične gripi, varičele, enterokolitis i herpes zoster, među pet vodećih zaraznih bolesti u Federaciji BiH je i šarlah. Pokazuju to posljednji podaci Zavoda za javno zdravstvo FBiH, prema kojima je do sada zabilježen 231 slučaj šarlaha.U maju je zabilježeno 45 slučajeva šarlaha, najviše u Zeničko-dobojskom, a potom u Kantonu Sarajevo, a to oboljenje je bilo i među pet vodećih tokom aprila ove godine.

Forma epidemije

Premda nije među pet vodećih bolesti, zabrinjava i činjenica da je značajan broj prijavljenih slučajeva svraba ili skabijesa, odnosno šuge. Do sada su zabilježena 183 slučajeva svraba, od čega u maju, što su posljednji dostupni podaci na stranici ZJZ FBiH, 28, a kojih je najviše u Tuzlanskom, a zatim u Unsko-sanskom kantonu.

Iako se za šarlah, uglavnom, iznosi kako je riječ o oboljenju koje je rijetko i čiji naziv plaši roditelje, ipak, kako nam kaže dr. Ednan Drljević, infektolog, to baš i nije slučaj, a nije, kaže, rijetkost ni da se pojavi u formi epidemije.

– To oboljenje, praćeno pojavom osipa, koje izaziva streptokok, jedna od najprisutnijih bakterija, nije rijetko u našim sredinama i obično se javlja u kolektivima, poput obdaništa i škola. Taj trenutni broj prijavljenih slučajeva u Federaciji BiH nije zabrinjavajući. Ljudi, jednostavno, imaju strah, a to oboljenje se vrlo uspješno liječi – kaže dr. Drljević za „Dnevni avaz“.

Kada je riječ o skabijesu, obično se navodi kako se to oboljenje javlja na mjestima gdje su higijenski uvjeti narušeni,piše Avaz

Neće da priznaju

– Više sam sklon reći da se tu radi o malograđanštini. Nažalost, brojni su oni koji zbog stida neće da priznaju da su se zarazili, jer se smatra da se radi o nehigijeni, pa izbjegavaju javiti se ljekaru i onda zaraze sve ukućane. Naravno, i skabijes se liječi vrlo uspješno – naglašava dr. Drljević.

