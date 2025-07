Danas Kongres SDP-a: Kakve će odluke biti donesene?

Uoči početka medijima će se obratiti predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić, a sjednica će biti zatvorena za javnost.

Nikšić je u zadnjem istupu uoči Kongresa odgovarajući na spekulacije o ostajanju na mjestu predsjednika SDP-a i samom Kongresu, rekao kako „ne odlučuje on“, te kako će se razgovor voditi kroz unutarstranačke organe,pišu Vijesti

„Sve što se spekulira – ne odlučujem ja. Na svu sreću. Naravno, nešto ću se ja pitati, ako dođe do toga, ali dosad sam imao i to svi znaju, nekoliko puta pokušaj razgovaranja na tu temu. Ja smatram da to sa mnom ne treba razgovarati. Treba se dovršavati kroz SDP, šta će se dalje dešavati i kako će se dešavati. Smatram da je važno da SDP nastavi ovim putem kojim je krenuo. Prevelika je i ogromna odgovornost na nama i trebamo je iznijeti u ovom periodu“, poručio je premijer Nikšić.

Rekao je da se ne želi baviti špekulacijama, te da predsjednik SDP-a mora „svoj ego i sujetu gurnuti u stranu“, te dodao:

„Mogu kredibilno reći, jer sam dva mandata bio premijer, a evo deset godina predsjednik SDP-a – teže je voditi SDP nego Federalnu vladu, iako smatram da je Federalna vlada neuporedivo odgovornija i veća”.

