Od idućeg petka vozom od Sarajeva do Ploča: Karte se moraju ranije kupiti, poznate cijene

Polazak iz Sarajeva je u 7:15, a dolazak u Ploče u 10:36. Povratak iz Ploča planiran je u 18:26, a dolazak u Sarajevo u 21:54.

Zbog uvođenja ovog međunarodnog sezonskog putničkog voza, od 27. juna do 31. augusta petkom, subotom i nedjeljom, termin polaska poslijepodnevnog brzog voza iz Čapljine za Sarajevo biće pomjeren, te će on saobraćati u sljedećim terminima: Čapljina u 19:29 sati, Žitomislići 19:41, Mostar u 19.56, Drežnica Stara 20:15, Jablanica Grad 20:29, Konjic u 20.45, Hadžići u 21.37. Ostalim danima, od ponedjeljka do četvrtka, voz broj 722 polazit će iz Čapljine u redovnom terminu u 16:42,piše N1

Karte za Ploče putnici mogu kupiti na prodajnim mjestima u Sarajevu, Hadžićima, Konjicu, Mostaru i Čapljini. Karte za Ploče se ne mogu kupiti online. Karte treba kupovati najkasnije dan prije planiranog putovanja do 12 sati i na blagajni ostaviti sljedeće podatke: ime i prezime, godinu rođenja i broj pasoša. Ova procedura je obavezna u cilju efikasnije carinske kontrole i kraćeg zadržavanja pri prelasku državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Ako putnik započinje putovanje u Pločama, kupit će kartu na dan putovanja kod konduktera u vozu. Putnici iz Ploča kartu plaćaju u konvertibilnim markama ili u eurima.

Cijena karte u jednom smjeru je 25 KM, a povratna 41,40 KM i važi mjesec dana. Putnici koji imaju pravo na povlasticu od 30 posto – studenti, novinari, penzioneri i grupe s više od šest odraslih putnika, kartu u jednom pravcu će plaćati 18,60 KM, povratnu 37,20 KM. Putnici s povlasticama od 50 posto – djeca od 4 do 12 godina, slijepe osobe i njihova pratnja, grupe s više od 30 odraslih, kartu u jednom pravcu će plaćati 14,30 KM, a povratnu 28,60 KM, saopćeno je iz Željeznica FBiH.

Facebook komentari