Za vikend : Temperature i do 35 stepeni

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena. u nedjelju će biti pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 19, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 35 stepeni,piše Avaz

