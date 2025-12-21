Muzika

Željko Joksimović i Saša Matić predstavili duet “Ništavilo”

Objavljeno prije 57 minuta

Poznati regionalni muzičari Željko Joksimović i Saša Matić objavili su zajedničku pjesmu pod nazivom “Ništavilo”, koja je istovremeno predstavljena i kroz zvanični videospot.

Povodom objave, Joksimović se obratio publici putem društvenih mreža, poručivši da je riječ o pjesmi koja simbolizira spoj njihovih glasova, dugogodišnjeg prijateljstva i zajedničke emocije, uz želju da pronađe put do srca slušalaca.

Autorski tim čine Slavko Stefanović Slavkonija, koji je komponovao muziku, te Vlada 013 kao autor teksta. Ovaj singl ujedno označava i Joksimovićev povratak na muzičku scenu, budući da je riječ o njegovoj prvoj novoj pjesmi nakon višegodišnje diskografske pauze.Saradnja dvojice popularnih pjevača izazvala je iznenađenje kod publike, s obzirom na to da do sada nisu realizovali zajednički projekat. Ipak, prve reakcije pokazuju da je duet naišao na izuzetno pozitivan Komentari publike na društvenim mrežama i muzičkim platformama uglavnom su pohvalni, a brojni slušaoci ističu kvalitet izvođenja, snažnu emociju i potencijal pjesme da postane jedan od zapaženijih hitova u narednom periodu,pišu Vijesti


