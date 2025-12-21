Hoće li i Švicarska zabraniti društvene mreže mladima?

Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.

– Rasprava u Australiji i Evropskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža, rekla je ministrica Elisabeth Baume-Schneider, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata,pišu Vijesti

Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je.

– Društvene mreže moraju preuzeti odgovornost za ono što djeca i mladi konzumiraju, istaknula je.

Australska zabrana dobila je pohvale mnogih roditelja i grupa koje se zalažu za dobrobit djece, a kritizirale su je velike tehnološke kompanije i zagovornici slobode govora.

Ranije ovog mjeseca, parlament švicarskog kantona Fribourg glasao je za zabranu korištenja mobitela u školi za djecu do 15. godine.

