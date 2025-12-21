Venecija uvodi zabranu buke tokom predstojećih praznika

Prema odluci gradske uprave, na Badnje veče nakon 22 sata biće zabranjeni muzički događaji, posluživanje pića na terasama, kao i ulična prodaja hrane i pića. Također, upotreba pirotehnike u tom periodu neće biti dozvoljena.

Zabrana se odnosi na područja u krugu od 500 metara oko crkava i drugih vjerskih objekata, a obuhvata i dijelove okruga Mestre, koji se nalazi na kopnenom dijelu grada, uz Venecijansku lagunu. Odluka je objavljena na zvaničnoj web stranici općine, prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Prodavnice prehrambenih proizvoda morat će zatvoriti vrata najkasnije u 22 sata na Badnje veče i ostati zatvorene do najmanje 6 sati ujutro narednog dana.

Kako navode iz općine, cilj mjera je sprječavanje incidenata i narušavanja javnog reda, kakvi su zabilježeni prethodnih godina, uglavnom tokom masovnih okupljanja. Istovremeno, vlasti žele uvažiti zahtjeve građana za mirnijom atmosferom tokom božićnih praznika, prenosi austrijska agencija APA,pišu Vijesti

Slična pravila važit će i za doček Nove godine. U periodu od 19 sati 31. decembra do 6 sati ujutro 1. januara biće zabranjena prodaja pića u staklenim i plastičnim bocama, kao i u limenkama, dok konzumiranje pića na ulici iz čaša ili boca neće biti dozvoljeno.

Gradske vlasti upozoravaju da se u novogodišnjoj noći očekuje veliki broj posjetilaca, zbog čega su moguće i dodatne mjere koje se odnose na ograničenje kretanja pješaka.

Venecija već duže vrijeme nastoji kontrolisati prekomjeran priliv turista. U tom kontekstu, grad je uveo naknadu za jednodnevne posjetioce određenim danima, a od 2026. godine ta taksa iznosit će deset eura.

