Dr. Bakir Nakaš o leptospirozi: Ne sjećam se u dugogodišnjoj karijeri da je ikada bila epidemija

Građane u Kantonu Sarajevo uznemirila je jučer vijest o pojavi zarazne bolesti leptospiroze koja se prvo pojavila na području općine Novi Grad.

Iz KCUS-a potvrđeno da je kod 17 ljudi utvrđena ova bolest. Zabrinjavajuće je i to što se šutilo više od mjesec dana o ovoj zaraznoj bolesti, a na jučerašnjoj konferenciji Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo spomenuto je kako su prvi put dobili informaciju krajem aprila od doktorice da se već mjesec javljaju ljudi s tim simptomima. Sinoć je ministar zdravstva KS Enis Hasanović potvrdio da je proglašena epidemija na području KS.

O ovoj temi razgovarali smo sa penzionisanim, uglednim specijalistom infektologom i bivšim direktorom Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Bakirom Nakašem, koji je za portal „Avaza“ kazao da nikada, bar za vrijeme njegovog dugogodišnjeg rada epidemije ove bolesti nije bilo.

– Sigurno, pojava svake zarazne bolesti nosi svoju opasnost. Mislim da je to nešto što ne može se izbjeći i zato treba biti računa o preveniranju i spriječavanju pojave takvih bolesti. Tako bi u tom obliku trebala biti i obaveza onih institucija koje vode računa o higijeni grada Sarajeva i smeću, da vode računa, da to uklanjaju i da očiste, da bi bila sigurnost ljudi u kretanju i u normalnom životu – kaže dr. Nakaš.

Što se javnost nije obavijestila?

Na naše pitanje, zašto javnost odmah nije obaviještena u ovoj zaraznoj bolesti, te zašto se čekalo skoro mjesec i po dana da se kaže nešto više, doktor ističe da je slična situacija bila i sa koronavirusom, odnosno, trebalo je jedno vrijeme da prođe, da se pojavi.- Mi svi mislimo da je to nešto prolazno, da to nije nešto ozbiljno, da to nije nešto novo, da je to nešto staro. Svaka pojava temperature i ne mora biti neka zarazna bolest, najobičnija gripa, najobičnije prehladno stanje. Treba proći vrijeme i da onda se kroz to vrijeme, kad se vidi povećani broj slučajeva, pojava, sve te u koje se dešavaju novi slučajevi, tad se već reaguje i pokušava se vidjeti šta je razlog. Tako i sa ovom bolešću. Nije se moglo ranije, dok se nije definitivno konstatovalo da ima pojave daleko više slučajeva sa povišenom temperaturom i simptomima koji su vezani za tu bolest – kazao je doktor Nakaš za “Avaz”.

Ranija pojava bolesti

Na pitanje da li pamti da se možda nekada u Sarajevu, posljednjih godina pojavljivala ova zarazna bolest, kaže da nije siguran.

– Pa ja nisam nešto siguran, ja sam kao infektolog i radio sam i na infektivnoj klinici, kasnije sam bio u Vojnoj bolnici, mi nismo imali epidemijske pojave ove bolesti. Nekad se moglo da se desi pojedinačni slučaj, da se donese iz nekog mjesta gdje se boravilo, gdje je bilo više uvjeta, pojava štakora, pacova i sve ta vaše higijene, ali da je bilo ovakvih slučajeva, da je to nešto se dešavalo na jednom mjestu u isto vrijeme, meni se čini da je to danas nešto što ranije nije bilo – kaže ljekar.

Kako smo i jučer objavili, najviše zaraženih bilo je na području sarajevskog naselja Dobrinja i Aerodromskog naselja. Doktora smo upitali koliko brzo se može proširiti ova bolest, s obzirom na to da je, podsjetimo, jučer proglašena epidemija leptospiroze u Sarajevu. Zavisi koliko će biti komunalna higijena na nivou održavanja i vođenja računa o tom je da se spriječi pojava novih štakora i svega onoga što se dešava. Ukoliko se to spriječi i ukoliko se podigne nivo sigurnosti higijene, u tom slučaju ćemo imati i mogućnost da preveniramo pojavu te bolesti – kazao je za nas doktor Nakaš,piše Avaz

Voda sa česme

Mnoge špekulacije i nejasnoće pojavile su se kada je u pitanju konzumiranje vode sa česme u domaćinstvima, ali zasigurno možemo kazati da je voda ispravna.

Doktor Nakaš kaže da nema razloga za brigu.

– Po izvještajima epidemiološke službe praktično nema bojazni, nema straha. Međutim, svako ko god čuje priču pojave epidemije i određene zarazne bolesti imaju određeni osjećaj nesigurnosti iz tog razloga. Može se desiti da veći broj ljudi ima neku nesigurnost u konzumiranju vode. Međutim, mislim da je to prema epidemiolozima voda ispravna i da se može redovno koristiti – zaključio je doktor Nakaš za “Avaz”.

Podsjetimo, kao preventivne mjere, jučer je na konferenciji Zavoda istaknuto da je najvažnija higijena, obavezno pranje ruku, kao i higijena javnog prostora i okoliša.

