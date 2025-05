SDS: Cvijanović je kruna kriminala u predmetu Viaduct

On je naime iznio teške optužbe na račun SNSD-a, navodeći da je ta stranka najveći neprijatelj RS.

“Sve ćete upropastiti. To će se pokazati na ovim arbitražnim sporovima. Kad sve saberete, dođete do ogromnih količina novca, a to su dvije ili tri milijarde. Međutim, niko ne želi prostim rječnikom da kaže ‘da, ovdje stoji kriminal i nije kriva BiH, nego je kriva korumpirana radnja RS-a na čelu sa Željkom Cvijanović koja je potpisala sporazum 2017. godine sa Denisom Zvizdićem. Preuzela je sve obaveze na sebe i sve što je uradila je uradila da razvlači, a da građani RS-a plaćaju kamatu 18.000 KM svaki dan. Kruna kriminala je Cvijanović u predmetu Viaduct”, rekao je Babalj.

On je pozvao Tužilaštvo BiH da sve istraži. Uslijedila je rasprava s Kojićem i poziv na obračun u hodnik.

Danas je reagovala i članica Glavnog odbora SDS-a Aleksandra Pandurević, te javno kritikovala Milorada Dodika zbog njegovih izjava i stava prema aferi “Viaduct”, nazvavši njegovo ponašanje čistim “glumatanjem”, naglasivši da ga “baš boli Viaduct”.

Na platformi X (bivši Twitter), Pandurevićeva se osvrnula na izjavu kolege iz stranke, Darka Babalja, koji je u Parlamentu BiH optužio vlast u Republici Srpskoj za brojne afere i korupciju, uključujući i slučaj “Viaduct”.

“Ništa pogrešno nema u onome što je rekao Babalj – bolno jeste, ali istinito. Ako za svaku aferu optužujemo Sarajevo ili Federaciju, od koga onda očekujemo odgovornost za propuste unutar RS? Ko je odgovoran za propast Šuma, RiTE Gacko, Željeznica, EPRS? Ili za aferu sa SAP sistemom?“ – zapitala se Pandurevićeva.

Posebnu pažnju usmjerila je ka Dodikovim riječima u kojima on tvrdi da pojedini članovi SDS-a “grade srpsku poziciju uz pomoć podrške iz Sarajeva”. Odgovorila mu je direktno:

“Ako su neki ljudi iz SDS-a kršili zakon, zašto ih Dodik, kao dugogodišnji nosilac vlasti, nije procesuirao još od 2006? Zatvaranje očiju pred kriminalom je saučesništvo.“

Dodik je ranije izjavio da je BiH preuzela odgovornost za arbitražu u slučaju „Viaduct“, ali da se navodno nije ozbiljno angažovala. Otišao je i korak dalje, tvrdeći kako su im čak dostavljani računi s Djevičanskih ostrva, što je izazvalo dodatne sumnje,pišu Vijesti

Pandurevićeva nije ostala nijema na te tvrdnje:

“Na tu iznenadnu osjetljivost zbog računa s Djevičanskih ostrva mogu samo da se nasmijem. Ako je taj ‘jed’ stvaran – gdje je bio ranije?“ – zaključila je.

Ova razmjena oštrih poruka jasno pokazuje da afera „Viaduct“ postaje ozbiljan politički obračun unutar Republike Srpske, a odgovori na brojna pitanja – tek se očekuju.

