Objavljena prognoza za prvomajske praznike

Prije podne u Bosni je ponegdje moguća slaba kiša ili rosulja. Poslije podne lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim i istočnim područjima Bosne.

Na jugu i jugozapadu zemlje slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 26 stepeni.

U ponedjeljak 28.04.2025., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini, centralnim, istočnim i jugozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 °C.

U utorak 29.04.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 °C.

U srijedu 30.04.2025., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 28 °C, objavio je FHMZ,pišu Vijesti

Prvomajski praznici neće donijeti razočarenje jer bi se naša zemlja našla pod utjecajem ogranka visokog zračnog pritiska pa izgledi za padavine nisu veliki, a na visini je slabi greben, objavio je meteorolog Nedim Sladić.

Drugim riječima, za 01. i 02.05. prevladavalo bi suho i sunčano vrijeme uz dnevni razvoj male do umjerene oblačnosti.

Ipak, veći izgledi za prolazne padavine su oko 03.05. prolaskom hladne fronte sa sjeverozapada.

Temperature zraka uglavnom između 22 i 28 °C, za vikend od 17 do 22 °C.

