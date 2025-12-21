Preminula sestra Džordž Klunija: “Amal i meni će jako nedostajati”

Sestra oskarovca Džordž Klunija (George Clooney) Adelia Ada Zeidler umrla je 19. decembra nakon borbe s rakom, potvrdio je on za časopis People. Imala je 65 godina.

Džordž Kluni je za People izjavio: “Moja sestra Ada bila je moj heroj. Suočila se s rakom hrabro i s humorom. Nikada nisam upoznao nekoga tako hrabrog.”

Naglasio je utjecaj koji je Zeidler imala na njega i njegovu suprugu Amal Kluni (Amal Clooney), dodajući: “Amal i meni će jako nedostajati.”

Zeidler je umrla okružena ljudima koje je voljela u Edžvudu (Edgewood) u Kentakiju (Kentucky), a sahrana će se održati 22. decembra.

– Kao talentovana umjetnica, nekoliko godina je predavala likovnu kulturu kao nastavnica likovne umjetnosti u osnovnoj školi Augusta Independent School (Augusta Independent School) – pisalo je u njenoj smrtovnici.

– U srednjoj školi, njena akademska postignuća kvalifikovala su je da bude dobitnica nagrade National Merit Scholar (National Merit Scholar).”

Iako se Zeidler uglavnom držala izvan javnosti, godinama je održavala blisku vezu s Džordžom Klunijem. Zapravo, jednom je ponudila uvid u njihov jedinstveni stil komunikacije, objašnjavajući da nije držala njegov broj telefona pri ruci u slučaju da padne u pogrešne ruke.

– Ne bih željela da ga imam u telefonu, a onda ga izgubim. Može me nazvati, i povremeno to čini, ali e-mail je praktičniji za oboje – ispričala je svojevremeno.

Iza nje su ostali njeni i Klunijevi roditelji, Nik Kluni i Nina Kluni, kao i njena djeca, Nik Zeidler i Alison Zeidler Herolaga.

