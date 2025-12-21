Eksplodirao Starlink satelit i juri ka Zemlji

Kako navodi SpaceX, satelit oznake Starlink-35956 izgubio je komunikaciju dok se nalazio u niskoj Zemljinoj orbiti, na visini od oko 418 kilometara. Nakon kvara primjećen je nagli pad orbite, kao i ispuštanje goriva iz sistema za pogon, što je dovelo do destabilizacije letjelice.

Prema dostupnim podacima, u blizini satelita registrovano je i nekoliko manjih objekata, što ukazuje na mogući interni kvar ili energetski incident, a ne na sudar sa drugim svemirskim telom. Kompanije koje se bave praćenjem svemirskog otpada navode da za sada nema dokaza o sudaru.

SpaceX je saopštio da satelit trenutno nekontrolisano rotira i da se očekuje da će u narednim nedeljama ući u Zemljinu atmosferu, gde će u potpunosti sagoreti. Iz kompanije ističu da događaj ne predstavlja pretnju za Međunarodnu svemirsku stanicu niti za druge aktivne satelite.

Iz SpaceX-a navode da u saradnji sa nadležnim svemirskim agencijama prate situaciju i rade na unapređenju bezbednosnih sistema kako bi se slični incidenti u budućnosti sveli na minimum.

