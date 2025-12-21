Svijet

Suspendovan Trampov “mir”: Pola miliona stanovnika raseljeno zbog sukoba

Objavljeno prije 15 minuta

Više od 500.000 ljudi je raseljeno na kambodžanskoj strani tokom protekle dvije sedmice kao rezultat graničnog sukoba između Kambodže i Tajlanda, saopštilo je danas kambodžansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

“Više od pola miliona Kambodžanaca , uključujući žene i djecu, suočava se s ozbiljnim poteškoćama jer su prisiljeni napustiti svoje domove i škole kako bi izbjegli artiljerijsku vatru, raketne napade i zračne napade koje izvode tajlandski borbeni avioni F-16”, navodi se u saopštenju u kojem se ukupan broj evakuiranih procjenjuje na 518.611, prenosi “Figaro”.

U Tajlandu je , prema podacima iz Bangkoka , oko 400.000 ljudi raseljeno zbog obnovljenih graničnih sukoba.

Od ponovnog izbijanja borbi 12. decembra, u sukobima je poginulo najmanje 41 osoba – 22 na tajlandskoj i 19 na kambodžanskoj strani , prema službenim podacima dvije zemlje.

Dva jugoistočnoazijska kraljevstva dugo se spore oko dijelova teritorije duž zajedničke granice, koja je povučena u kolonijalno doba. U julu je u prethodnom valu nasilja u roku od pet dana poginulo 43 ljudi.

Krajem oktobra, američki predsjednik Donald Trump proglasio je sukob riješenim nakon što je predsjedavao potpisivanjem sporazuma o prekidu vatre, ali je Tajland ubrzo nakon toga suspendovao sporazum.


