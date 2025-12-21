Ilija Cvitanović ambiciozan: U Republici Srpskoj imat ćemo dopredsjednika, a u Federaciji hrvatskog člana Predsjedništva

Tradicionalni božićni prijem Hrvatske demokratske zajednice 1990 održan je u petak u Središnjici stranke u Mostaru, gdje su se okupili stranački dužnosnici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

Druženje je proteklo u blagdanskom ozračju, ali i uz jasne političke poruke o smjeru djelovanja stranke uoči izborne godine. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović zahvalio je svim okupljenima na dolasku, istaknuvši posebno zadovoljstvo vidljivom kohezijom između mladih članova i stranačkih veterana koji su, unatoč brojnim izazovima, očuvali integritet i temeljna načela HDZ-a 1990.

Osvrćući se na nadolazeću izbornu godinu, Cvitanović je istaknuo da su građani umorni od politike i političara, ali da neko mora preuzeti odgovornost.

“Devedesetka je kroz godine upravo to činila – unosila novu dimenziju u politički život Bosne i Hercegovine, jer često nije bilo drugih koji su bili spremni na takav iskorak”, kazao je.

Posebnu poruku uputio je mladima, naglasivši da u Bosni i Hercegovini ima mnogo sposobnih, obrazovanih i pametnih ljudi koji se još ne bave politikom.

“Vrijeme je da izađu iz zone komfora i preuzmu odgovornost. Trenutak u kojem se nalazimo to od njih traži”, istaknuo je.

Na kraju je svim okupljenima uputio čestitke povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, uz želju da se u 2026. godinu uđe u zajedništvu i pozitivnom ozračju te da se započne ozbiljna priprema za izbore koje je ocijenio ključnima za Bosnu i Hercegovinu i hrvatski narod u oba entiteta.

“U Republici Srpskoj imat ćemo dopredsjednika, a u Federaciji hrvatskog člana Predsjedništva – ne samo kandidata”, poručio je predsjednik HDZ-a 1990.

Podsjetimo, u javnosti se spekulira da bi zajednički kandidat hrvatske Petorke za člana Predsjedništva BiH mogao biti Martin Raguž, član i nedašnji predsjednika HDZ-a 1990.

Facebook komentari