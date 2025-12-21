Sin ratnog zločinca Ratka Mladića tvrdi: Postoji visok rizik da čujemo najgore vijesti, vezan je za krevet

Darko Mladic sin osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića za državnu rusku novinsku agenciju RIA Novosti kazao je da zdravstveno stanje njegovog oca približava se kritičnoj tački.

– Sve je slabiji i slabiji, praktički je vezan za krevet više od godinu i pol dana. Njegovi već postojeći zdravstveni problemi pogoršani su onima uzrokovanima dugotrajnim ležanjem. Sada je toliko slab da postoji visok rizik da čujemo najgore vijesti, ali uz Božju pomoć, nastavlja živjeti vlastitom voljom – rekao je Mladićev sin.

Dodao je kako se nada da će njegov otac na kraju ipak biti pušten na liječenje.

– Inače, ne znamo koliko mu je vremena preostalo, što se tiče zdravlja – istaknuo je.

Tvrdi i da Mladić ima fizioterapiju dvaput sedmično po 15 minuta, što smatra nedovoljnim, te da su mu se zbog ležanja razvili dekubitusi.

Lani pao, slomio nos i dobio potres mozga

Podsjetio je da je situacija značajno pogoršana nakon incidenta u avgustu 2024. godine, kada je Mladić pokušao sam ustati iz kreveta, pao, udario glavom i slomio nos, pritom zadobivši i potres mozga.

Od tada, tvrdi njegov sin, ne može samostalno ustati iz kreveta. Njegova sposobnost komunikacije također je vrlo promjenjiva.

– Ponekad može razgovarati sa svojim bližnjima dva ili tri sata, ali ponekad ne može izgovoriti ni nekoliko rečenica – rekao je Darko Mladić.

Rusija zatražila puštanje Mladića

Ovaj apel dolazi nedugo nakon što je Rusija na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a 10. decembra zatražila preispitivanje odluke o Mladiću.

Zamjenica stalnog predstavnika Rusije, Maria Zabolotskaja, pozvala je da se Mladića prebaci u Srbiju na odsluženje ostatka kazne ili da ga se prijevremeno pusti na slobodu iz humanitarnih razloga, kako bi ostatak života mogao provesti uz potpunu palijativnu skrb.

Mladić, ratni komandant takozvane „Vojske Republike Srpske“, osuđen je 2017. pred Haškim sudom na kaznu doživotnog zatvora. Više puta tražio izlazak na slobodu

Mladić je tokom boravka u haškom pritvoru pretrpio najmanje dva moždana udara i imao je nekoliko operacija.

Više puta mu je tokom suđenja i žalbenih postupaka bilo odbijano puštanje na slobodu. Posljednji put je njegov zahtjev odbijen u novembru ove godine kada je tražio privremeni dopust u trajanju od sedam dana kako bi posjetio grob i prisustvovao žalovanju zbog nedavne smrti člana porodice.

