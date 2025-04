Članovi Vlade FBiH uredbom sami sebi povećali troškove smještaja za 50 posto

Novom uredbom Vlade FBiH regulisano je da članovi Vlade čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 kilometara imaju naknadu za odvojeni život od porodice u iznosu od 300 KM, dok će za troškove smještaja dobiti 611 KM. Prethodna Uredba predviđala je naknadu za troškove smještaja do 300 KM što znači da je sada duplo veća.

“Moje impresije su da Vlada nije pretjerano kompetentna. Oni rade ad hoc od slučaja do slučaja. Bilo je puno logičnije da su projekcijom budžeta projektirali dato povećanje i to pokrili Uredbom. To bi bilo puno logičnije nego ovako vjerovatno pod nekim pritiskom. Meni kao građaninu to pokazuje da Vlada nesistematično pristupa”, rekao je Aziz Šunje, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu,piše N1

Simptomatično ili ne, FBiH se u februaru zadužila za dodatnih deset miliona KM. Budući da povećanje naknada nije planirano budžetom, pitanje je da li kreditom žele osigurati uvećanje svojih naknada.

