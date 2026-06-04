Horoskopski znakovi koji se najbolje ljube

Astrologija već dugo proučava različite osobine horoskopskih znakova, pa tako i njihov pristup romantici.

Dok neki znakovi ljubav izražavaju riječima, drugi su poznati po tome da svoja osjećanja najviše otkrivaju upravo kroz poljupce, prenosi B92.

Iako svaka osoba nosi jedinstvenu energiju, astrolozi vjeruju da se među 12 znakova posebno ističu 3 čiji poljupci ostavljaju snažan utisak i dugo ostaju u sjećanju.

Škorpija

Kada je riječ o strasti, malo koji znak može da se uporedi sa Škorpijom. Pripadnici ovog znaka poznati su po intenzivnim emocijama i snažnoj privlačnosti koju često bude u drugima.

Njihovi poljupci rijetko su površni ili usputni – oni u njih unose osjećanja i energiju koja se teško zaboravlja.

Škorpije se ne zadovoljavaju formalnostima ni polovičnim emocijama. Kada nekoga poljube, žele da stvore trenutak koji će ostaviti trag.

Upravo zbog te dubine i izražene osjećajnosti mnogi ih smatraju jednim od najprivlačnijih znakova Zodijaka.

Bik

Bikovima vlada Venera, planeta ljubavi, ljepote i užitka. Zato ne čudi što se među astrološkim favoritima često nalazi upravo kada je riječ o romantici. Bikovi uživaju u nježnosti, dodirima i bliskosti i znaju da stvore osjećaj sigurnosti i topline.

Njihovi poljupci nisu nagli ni užurbani. Oni vole da uživaju u svakom trenutku i potpuno se posvete osobi koja im je važna.

Upravo ta kombinacija nježnosti, pažnje i iskrene privrženosti čini njihove poljupce posebnima.

Mnogi će da kažu da uz Bika poljubac djeluje kao prirodan nastavak duboke emocionalne povezanosti.

Ribe

Ribe su među najvećim romantičarima horoskopa. Njihova maštovita priroda i bogat unutrašnji svijet često se odražavaju i na ljubavne odnose. Za njih poljubac nije samo izraz privlačnosti, nego i način povezivanja na emocionalnom nivou.

Pripadnici ovog znaka u ljubavne trenutke unose nježnost, toplinu i osjećaj bliskosti. Njihovi poljupci često djeluju spontano i iskreno, kao da dolaze direktno iz srca.

Upravo zbog toga ostavljaju utisak posebnosti, te u drugoj osobi bude osjećaj da je voljena i cijenjena.

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