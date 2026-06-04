Merkur je u Raku: Jedan znak čeka velika ljubav, drugi važna životna odluka

Ovaj astrološki tranzit donosi snažne razgovore, povratak prošlosti, porodične teme i odluke koje će mnogi donositi srcem, a ne razumom.

Posebno zanimljiv period počinje nakon 29. juna, kada Merkur krene retrogradno i natjera nas da se vratimo onome što smo mislili da smo odavno ostavili iza sebe.

Ljeto 2026. godine donosi jedan od najzanimljivijih astroloških perioda. Merkur, planeta koja upravlja komunikacijom, razmišljanjem, učenjem i svakodnevnim odlukama, napustio je vazdušne Blizance i ušao u vodeni znak Raka.

Za razliku od racionalnog pristupa koji je dominirao prethodnih sedmica, sada će emocije imati glavnu riječ.

Mnogi će primijetiti da više razmišljaju o porodici, djetinjstvu, starim ljubavima i ljudima koji su ostavili trag u njihovom životu. Razgovori će postati iskreniji, a intuicija snažnija nego inače.

Srce preuzima glavnu riječ

Dok je Merkur bio u Blizancima, odgovore smo tražili kroz logiku i činjenice.

Sada se situacija mijenja.

Tokom boravka Merkura u Raku mnogi će odluke donositi na osnovu osjećaja i unutrašnjeg glasa. Pojaviće se potreba za većom bliskošću, razgovorima od srca i vraćanjem korijenima.

Nostalgična osjećanja biće pojačana, pa nije isključeno da će se mnogi javiti ljudima koje dugo nisu čuli ili da će se vratiti uspomenama za koje su vjerovali da su ih zaboravili.

Oprez početkom juna

Iako ovaj tranzit donosi mnogo lijepih emotivnih trenutaka, astrolozi upozoravaju da početak perioda neće biti sasvim jednostavan.

Već početkom juna Merkur pravi napet aspekt sa Neptunom, što može donijeti nesporazume, pogrešne procjene i idealizovanje situacija. Zbog toga nije preporučljivo donositi važne odluke bez provjere svih činjenica.

Nekoliko dana kasnije dolazi i susret sa Saturnom, koji donosi suočavanje sa realnošću, odgovornostima i obavezama koje više ne mogu da se odgađaju.

Retrogradni Merkur donosi povratak prošlosti

Najzanimljiviji dio ovog tranzita počinje 29. juna kada Merkur kreće retrogradnim hodom.

To je period kada se često vraćaju stare teme, nerazjašnjeni odnosi, bivše ljubavi i pitanja koja nikada nisu dobila konačan odgovor.

Mnogi će imati priliku da sagledaju prošlost iz drugačijeg ugla i konačno zatvore neka životna poglavlja.

Ko će najviše osjetiti uticaj Merkura u Raku?

Rakovi će biti u centru pažnje i konačno dobiti priliku da kažu sve ono što dugo drže u sebi.

Škorpije i Ribe osjetiće snažan nalet intuicije, kreativnosti i inspiracije.

Bikovi i Djevice mogu očekivati važne razgovore i korisne informacije koje će im pomoći u narednim mjesecima.

Vagama se otvaraju nove poslovne prilike, dok Jarčevi ulaze u period važnih partnerskih odluka.

Za Strijelčeve će ključna tema biti povjerenje, dok će Lavovi odgovore pronalaziti kroz tišinu, introspekciju i povlačenje iz svakodnevne gužve.

Period u kojem treba slušati intuiciju

Merkur u Raku neće od nas tražiti da budemo brži, glasniji ili uspješniji.

Naprotiv.

Tražiće da zastanemo, oslušnemo sebe i prepoznamo šta nam zaista donosi osjećaj sigurnosti i mira.

Za mnoge znakove ovo bi mogao biti period važnih emotivnih spoznaja, razgovora koji mijenjaju odnose i odluka koje će dugoročno uticati na njihov životni put, prenosi Direktno.rs.

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