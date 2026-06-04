Evo kolika je penzija Angele Merkel

Bivša njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je Njemačku vodila punih 16 godina danas uživa u mirovini kakvu si većina građana teško može zamisliti. Prema dostupnim informacijama, njezina mjesečna primanja iznose oko 15.000 eura bruto, a uz to joj i dalje pripadaju brojne pogodnosti koje financiraju porezni obveznici, piše Marin Marić za Fenix magazin.

Merkel ne prima klasičnu starosnu mirovinu iz zakonskog mirovinskog sustava. Njezina primanja proizlaze iz njemačkih propisa koji reguliraju naknade za bivše ministre, kancelare i zastupnike. Tijekom više od tri desetljeća političkog djelovanja, uključujući funkcije kancelarke, ministrice i zastupnice u Bundestagu, stekla je pravo na maksimalan iznos naknade koji bivši političari mogu ostvariti.

Procjenjuje se da joj to donosi oko 15.000 eura bruto mjesečno, što je višestruko više od prosječne njemačke mirovine.

Ured, zaposlenici i službeni vozač

Osim redovitih primanja, Merkel i dalje ima pravo na ured te nekoliko zaposlenika koji joj pomažu u obavljanju aktivnosti nakon završetka političke karijere. Na raspolaganju su joj voditelj ureda, savjetnici, administrativna podrška i službeni vozač.

Takve pogodnosti namijenjene su bivšim kancelarima kako bi mogli nastaviti sudjelovati u javnom životu, održavati kontakte, odgovarati na službenu korespondenciju i sudjelovati na različitim događajima. Uz sve to, bivši njemački kancelari uglavnom imaju i dugoročnu policijsku zaštitu.

Nasljeđe obilježeno krizama

Tijekom svog mandata Merkel je vodila Njemačku kroz niz velikih izazova, uključujući financijsku krizu, europsku dužničku krizu, migrantski val 2015. godine te pandemiju koronavirusa. Njezine odluke i danas izazivaju podijeljena mišljenja.

Dok je jedni smatraju simbolom stabilnosti i razboritosti, kritičari joj zamjeraju da je neke probleme odgađala umjesto da ih trajno riješi. Posebno su kontroverzne ostale odluke o napuštanju nuklearne energije i migrantskoj politici.

Nakon povlačenja iz aktivne politike Merkel se želi posvetiti stvarima za koje tijekom kancelarskih godina nije imala vremena. Među njezinim planovima su putovanja po Njemačkoj i inozemstvu, posjeti gradovima koje je ranije obilazila samo službeno te rad na vlastitim memoarima.

Iako više nema političku funkciju, i dalje povremeno sudjeluje na međunarodnim konferencijama i predavanjima te ostaje prisutna u globalnim političkim i društvenim krugovima.

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